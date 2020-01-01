أخبار يوفنتوس اليوم | كيليني يثير الغضب ورونالدو يواصل الاستعدادات

ما هو جديد البيانكونيري؟

استمرار الجدل بخصوص تصريحات القائد جيورجيو كيليني، واستعدادات كريستيانو رونالدو من أجل استئناف التدريبات ضمن أبرز أخبر يوفنتوس اليوم، 11 مايو 2020.

كيليني يثير الغضب

انتقد ماركو تارديلي، نجم يوفنتوس السابق، تصريحات كيليني في كتابه الذي نشرت "لا ريبوبليكا" مقتطفات منه في الأيام الأخيرة، وقال بطل كأس العالم 1982 إن لا يصح أن يقول قائد يوفنتوس مثل تلك الكلمات.

وذكر تارديلي أنه تعلم من جايتانو شيريا ودينو زوف احترام بقية الزملاء وليس الحديث عنهم بالسوء، مؤكداً أن الكراهية ستولد المزيد منها، وذلك في منشور عبر صفحاته على وسائل التواصل.

المزيد من الفرق

تفاصيل جديدة من كتاب كيليني

هذه المرة عبر صفحات "توتوسبورت"، أوضح كيليني أنه أصابته الدهشة من كم الرسائل التي تلقاها بعد إصابته مطلع الموسم الجاري بقطع في الرباط الصليبي، وعلى رأسها من خافيير زانيتي، نائب رئيس إنتر.

وكشف لاعب يوفنتوس أن العديد من لاعبي نابولي تواصلوا معه، ومنهم كاليدو كوليبالي ولورينزي إنسيني، وكذلك بيبي رينا، حارس ميلان وأستون فيلا.

كيليني كشف عن واقعة خاصة مع كوليبالي بعد مباراة يوفنتوس ونابولي بذهاب الموسم الجاري وتسجيل السنغالي في مرماه، إذ قام باحتضانه ومواساته بسبب الخطأ الذي تسبب فيه.

وكشف قائد البيانكونيري عن تمتعه بعلاقة خاصة مع مدافع نابولي، وأن الحديث بينهما متواصل دوماً ويتبادلان الرسائل حتى قبل لقاءات الفريقين.

يوفنتوس ينتظر عودة هيجواين

ذكرت "توتوسبورت" أن جونزالو هيجواين طلب من إدارة يوفنتوس السماح له بالبقاء في الأرجنتين للمزيد من الأيام، وذلك رغم عودة معظم لاعبي الفريق في الأيام الماضية لتورينو.

وتحدث التقرير أن البيبيتا يفكر جدياً في عدم العودة وقبول عرض ريفر بليت للانضمام إلى صفوفه بداية من الصيف القادم، وذلك ليكون قريباً من والدته المريضة.

رابيو غائب هو الآخر

لاعب آخر لم يعد بعد إلى تورينو هو الفرنسي أدريين رابيو، والذي بقي في فرنسا ولم يعد لبداية فترة الحجر الصحفي في تورينو مثل بقية لاعبي الفريق الأجانب.

وأوضحت "توتوسبورت" أن متوسط الميدان لم يحسم مصيره بعد بخصوص الاستمرار مع الفريق الموسم المقبل، ويضع في الاعتبار فرضية المغادرة.

رونالدو يستعد للعودة

حسبما علم "جول"، فكريستيانو رونالدو، نجم الفريق، يتدرب بمفرده في منزله أثناء قضاء فترة الحجر الصحي لمدة 14 يوماً، استعداداً لعودة التدريبات الجماعية في 18 مايو.

وحافظ البرتغالي على ليافته البدنية واستعداداته المميزة، وذلك ليكون جاهزاً للالتحاق ببقية زملائه والاستعداد لعودة الدوري الإيطالي منتصف الشهر المقبل حسبما أفادت التقارير.