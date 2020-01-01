أخبار يوفنتوس اليوم | الجميع يسخر من رونالدو وإنهاء الصفقة التبادلية

ما هو جديد السيدة العجوز؟

سخرية الجميع من رونالدو وإنهاء الصفقة التبادلية يتصدران أبرز أخبار يوفنتوس اليوم، 27 يونيو 2020.

ساري يعلق على مستوى رونالدو

ساري: رونالدو بحاجة للتحسن وليس الراحة

الأمور حُسمت في الصفقة التبادلية

الصفقة تقترب.. تحديد موعد الكشف الطبي لأرتور وبيانيتش

رابيو محل أنظار البريميرليج

حسب توتو سبورت، فإن ناديي إيفرتون وولفرهامبتون يحاولان الحصول على خدمات لاعب وسط يوفنتوس أدريان رابيو.

لاعب الوسط الفرنسي لا يشارك بشكل أساسي مع يوفنتوس ويبدو راغبًا في الرحيل عن البيانكونيري الصيف المقبل.

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رونالدو محل سخرية الجميع

أصبح كريستيانو رونالدو اليوم محل سخرية زملائه في يوفنتوس بعد الصورة التي نشرها اليوم على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام.

البرتغالي نشر صورة له بملابس ذات طابع مختلف وهو ما لاقى سخرية زملائه كوادرادو وبونوتشي بالإضافة للمغربي المهدي بنعطية.

منافسة ثلاثية على ميليك

حسب كالتشيو ميركاتو، فإن ميلان وتوتنهام ويوفنتوس يتنافسون الآن للحصول على خدمات البولندي ميليك مهاجم نابولي الصيف المقبل.

لا يرغب ميليك في الاستمرار مع نابولي الذي يطلب 40 مليون يورو للتخلي عنه سواء داخل أو خارج إيطاليا.