أخبار يوفنتوس اليوم | متاعب ديبالا بسبب كورونا لم تنته وبيانيتش يتمسك ببرشلونة

تعرف على أهم أخبار يوفنتوس لليوم الثامن من يونيو 2020.

تمسك بيانيتش ببرشلونة ومتاعب ديبالا المستمرة بسبب كورونا تتصدر أخبار يوفنتوس لليوم الثامن من يونيو 2020.

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محاولة إقناع أرتور

أكدت توتو سبورت أن يوفنتوس ما زال يأمل في الحصول على خدمات البرازيلي أرتور لاعب برشلونة.

الصحيفة أشارت إلى أن برشلونة لا يمانع رحيل اللاعب الذي ما زال متمسكًا بالبلوجرانا ولكن إدارة يوفنتوس واثقة من قدرتها على إقناع اللاعب.

بونوتشي يوضح الفارق بين أليجري وساري

ليوناردو بونوتشي نجم دفاع يوفنتوس تحدث عن الفارق بين ماسيمليانو أليجري المدير الفني السابق ليوفنتوس وماوريتسيو ساري المدرب الحالي للفريق.

وقال بونوتشي: "أليجري يستطيع قيادة غرفة الملابس في أصعب أوقات الموسم، لقد أجاد ذلك طوال خمسة مواسم، بينما ساري فهو مدرب دقيق يهتم بأدق التفاصيل الفنية ونجح في تطوير الفريق بشكل واضح".

وولفرهامبتون يبدأ التحرك لمدافع يوفنتوس

بحسب ما أوضحت تقارير صحفية إنجليزية فنادي وولفرهامبتون قد تحرك بالفعل من أجل ضم اللاعب دانييلي روجاني من صفوف يوفنتوس.

وبحسب ما ذكر موقع "توتو يوفي" فوولفرهامبتون قد سبقوا آرسنال في التحرك تجاه اللاعب، حيث يسعى الفريق اللندني للحصول على خدماته أيضًا.

روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا لا يعارض رحيل كييزا

أكد روكو كوميسو رئيس نادي فيورنتينا أنه لا يعارض فكرة رحيل اللاعب فيديريكو كييزا عن صفوفه سواء ليوفنتوس أو إنتر .

وقال كوميسو: "عليه أن يستمر في أعلى مستويات تركيزه، لقد قلت بالفعل من قبل، لو أراد كييزا الرحيل سيكون على الفريق الذي يريده فقط أن يدفع المبلغ الذي نطلبه".

إيفرتون يتفوق على مانشستر يونايتد وآرسنال في سباق ضم نجم يوفنتوس

بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" فنادي إيفرتون هو الأقرب للحصول على خدمات اللاعب أدريان رابيو من صفوف يوفنتوس الإيطالي في الفترة المقبلة.

يأتي هذا في الوقت الذي يحاول فيه الثنائي آرسنال و مانشستر يونايتد الحصول على خدمات اللاعب في الصيف المقبل.

يوفنتوس يقترب من الاتفاق مع نجم تشيلسي

أوضحت تقارير صحفية أن نادي يوفنتوس أصبح على وشك الاتفاق مع اللاعب إيمرسون بالميري لاعب تشيلسي الإنجليزي.

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جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "توتو سبورت" والتي أكدت أن النادي الإيطالي لن يواجه عقبات في حسم الصفقة لنفسه في الساعات المقبلة.