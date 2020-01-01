أخبار يوفنتوس اليوم | تطورات صفقة أرتور وبديل هيجواين

ما هو جديد البيانكونيري؟

اقتراب أرتور ومفاوضات جديدة لضم ميليك يتصدران أخبار يوفنتوس اليوم، 24 يونيو 2020.

تطورات صفقة أرتور

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ميليك لم يخرج من الحسابات

أكدت لاجازيتا ديلو سبورت أن يوفنتوس لم يُخرج ميليك مهاجم نابولي من حساباته للتعاقد مع ه الصيف المقبل.

ويسعى يوفنتوس لتدعيم خط هجومه مع أنباء عن احتمالية تخليه عن جونزالو هيجواين ولكنه سيجد منافسة من ميلان للحصول على خدمات مهاجم نابولي.

بياتسا يشكل صداعاً للإدارة

أفادت "كالتشيو ميركاتو" أن الكرواتي ماركو بياتسا يسبب صداعاً لإدارة النادي بسبب عدم قدرتها في التخلص منه بالوقت الراهن.

اللاعب انتهت إعارته مع أندرلخت، والذي قرر عدم ضمه نهائياً، وتكمن المشكلة في راتبه البالغ ثلاثة ملايين يورو موسمياً، مما يعرقل عملية بيعه.

عرض ضخم من يوفنتوس لنجم وولفرهامبتون

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي يوفنتوس يسعى للحصول على خدمات اللاعب المكسيكي راؤول خيمينز نجم فريق وولفرهامبتون الإنجليزي.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس" والتي أكدت أن يوفنتوس مستعد لجعل الصفقة تبادلية بحيث يدخل دانييلي روجاني وفيديريكو بيرنارديسكي فيها.

هل يرحل ساري؟

تقارير صحفية إيطالية أعربت عن قلقها حول مصير المدرب ماوريتسيو ساري المدير الفني لفريق يوفنتوس في الوقت الحالي.

جاء هذا بحسب ما أوضحت "كالتشيو 24" والتي أكدت أن إدارة يوفنتوس غير سعيدة بما يقدمه ساري وتسعى لحلول مختلفة في الموسم الجديد.

ديل بييرو: لم أكن لأترك ماندجوكيتش

أليساندرو ديل بييرو نجم فريق يوفنتوس المعتزل تحدث عن الكرواتي ماريو ماندجوكيتش وأكد أن رحيله عن صفوف الفريق كان قرار غير صحيح.

وقال ديل بييرو: "كنت لأبقي على ماريو ماندجوكيتش بسبب كل ما قدمه للفريق، يوفنتوس هذه الأيام لا يملك أي لاعب مثله".

أزمة بين رونالدو وساري

لا حديث في الصحف الإيطالية إلا عن تصريحات ماوريتسيو ساري، مدرب الفريق، بخصوص مركز كريستيانو رونالدو في الملعب.

وأجمعت الصحف أن الأمر يتخطى كونها مجرد تصريحات، وأن هناك مشكلة دائرة بين المدير الفني ونجمه البرتغالي.