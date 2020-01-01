أخبار يوفنتوس اليوم | السوبر الإيطالي يغادر السعودية ورونالدو قائداً

ما هو جديد البيانكونيري؟

تعيين كريستيانو رونالدو قائداً للفريق وتحديد مكان السوبر أمام نابولي ضمن أخبار يوفنتوس اليوم، 20 نوفمبر 2020.

رونالدو قائداً أمام كالياري

ذكرت "توتوسبورت" أن كريستيانو رونالدو سيحمل شارة قيادة يوفنتوس أمام كالياري مساء السبت عندما يلتقي الفريقان لحساب الدوري.

رونالدو سيكون القائد بسبب غياب القائد الأول والثاني جيورجيو كيليني وليوناردو بونوتشي بداعي الإصابة.

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تخوف من غزو كورونا للأوروجواي

ذكر "توتو يوفي" أن هناك حالة من الترقب والخوف في صفوف يوفنتوس بعد ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا بصفوف منتخب الأوروجواي إلى 15 شخصاً، ما بين لاعبين وإداريين.

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السبب في الإصابات هو حفل شواء نظمه المنتخب أثناء المعسكر الأخير، ويتخوف يوفنتوس من إصابة لاعبه رودريجو بنتانكور بالفيروس، كما أنه يواجه كالياري الذي يضم بين صفوفه الثنائي الأوروجوياني دييجو جودين وناهيتان نانديز.

بوفون وأرتور ودي ليخت أساسيون مع كالياري

أفادت "لاجازيتا" بأن الثلاثي أرتور ميلو، ماتايس دي ليخت، وجيانلويجي بوفون سيدخلون التشكيل الأساسي في مباراة كالياري السبت.

اللقاء سيكون الأول لدي ليخت هذا الموسم إذا شارك، ولكن يتوقع الأمر بسبب الغيابات المتعددة في الدفاع، كما قد يعود أليكس ساندرو بعد تعافيه من الإصابة هو الآخر.

تحديد موعد ومكان السوبر الإيطالي

أوضحت "كورييري" أن السوبر الإيطالي بين يوفنتوس ونابولي لن يُلعب كما جرت العادة في النسختين الماضيتين بالسعودية، ولكن سيتم نقله إلى إيطاليا بسبب ضغط المباريات وفيروس كورونا.

وسيلعب السوبر بحسب التقرير في العشرين من يناير المقبل على الأغلب بمقاطعة ريجيو إيميليا، وتحديداً على ملعب "مابي" الخاص بساسوولو.

رئيس أتلتيكو: موراتا لاعب في صفوفنا

حذر رئيس أتلتيكو مدريد إنريكي سيريزو مع "El Larguero" من أن ألفارو موراتا لم ينتقل بعد نهائياً إلى صفوف يوفنتوس.

وقال سيريزو أنه سعيد بسبب اللحظة الإيجابية التي يعيشها اللاعب، مذكراً بأن اللاعب معار لمدة موسمين وأن على يوفنتوس الدفع لشرائه نهائياً.