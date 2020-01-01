أخبار ميلان | مالديني يهزم كورونا

ما هو جديد الروسونيري اليوم؟

شفاء مالديني من فيروس كورونا وتقليص الرواتب يتصدران أخبار ميلان في الثامن من إبريل 2020.

حيرة المدرب الجديد

صحيفة توتو سبورت أبرزت موقف ميلان من مدربه في الموسم المقبل في ظل تعقد الأحوال داخل قلعة الروسونيري.

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مالديني يهزم كورونا

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن أسطورة ميلان باولو مالديني تعافى تمامًا من إصابته بفيروس كورونا مع نجله دانييلي.

الصحيفة أشارت لأن الثنائي سيعود لمواصلة عمله المعتاد بشكل طبيعي بعد هزيمة الفيروس.

تخفيض الرواتب

على غرار عديد الأندية، بدأ ميلان تحركاته لمناقشة خطة الرواتب للاعبيه بعد توقف النشاط الرياضي بسبب فيروس كورونا.

لاجازيتا ديلو سبورت أكدت ان اجتماع سيجمع جازيدس ومالديني مع مجموعة من اللاعبين لمناقشة إمكانية تخفيض الرواتب.

محاولة جديدة لضم توريرا

أكدت صحيفة توتو سبورت أن إيه سي ميلان سيعود من جديد لمحاولة ضم متوسط ميدان ميلان لوكاس توريرا.

إدارة الروسونيري حاولت ضم اللاعب الموسم الماضي دون أن تنجح في ذلك ولكنها واثقة الآن من الحصول على اللاعب مقابل 35 مليون جنيه إسترليني حسب تأكيدات الصحيفة الإيطالية.

اعتزال إبراهيموفيتش

أكدت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت أن السويدي زلاتان إبراهيموفيتش قرر مواصلة لعب كرة القدم بعد فيروس كورونا.

الصحيفة أشارت إلى أن السويدي الذي كان قريبًا من إعلان اعتزاله قرر التراجع ومواصلة اللعب في إيطاليا سواء لميلان أو أي نادٍ آخر ولكنه لن يترك كورنا تُنهي مسيرته بهذا الشكل.