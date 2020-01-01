أخبار ميلان اليوم | عقد دوناروما ودور إبراهيموفيتش والتعاقد مع لاعب برشلونة

تعرف على أهم أخبار ميلان اليوم الأربعاء، 29 يوليو.

ضم لاعب برشلونة السابق والإشادة بزلاتان إبراهيموفيتش ضمن أبرز أخبار ميلان اليوم، 29 يوليو

ميلان يراقب لاعب برشلونة السابق

يراقب نادي ميلان لاعب برشلونة السابق وخيتافي الحالي، مارك كوكوريلا، للتعاقد معه في سوق الانتقالات المقبلة.

ميلان يواجه منافسة شرسة من جانب تشيلسي وبوروسيا دورتموند، كما أنّ انشغال خيتافي بالدوري الأوروبي يجعله يؤجل مسألة بيع اللاعب.

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وكان خيتافي قد تعاقد مع اللاعب بصورة نهائية بعد دفع قيمة أحقية الشراء مقابل 10 ملايين يورو لصالح برشلونة.

اجتماع بين مالديني وبيولي لتحديد مستقبل الفريق

كشفت صحيفة "لاجازيتا ديلو سبورت" عن اجتماع بين المدير التقني، باولو مالديني، ومدرب ميلان، ستيفانو بيولي لتحديد مصير الفريق في الموسم المقبل.

الصحيفة أشارت إلى أنّ مالديني معجب بالمستوى الذي ظهر به الفريق منذ استكمال المسابقة ويرغب في الاستمرار على هذا النحو.

ميلان يقترب من تمديد عقد دوناروما

ذكرت "سبورت ميدياست" أنّ ميلان سوف يمدد عقد دوناروما لعامين إضافيين لينتهي في صيف 2023.

وأشارت إلى أنّ حارس المرمى سوف يحصل على راتب سنوي يصل إلى 6 ملايين يورو بجانب مكافأة تصل إلى 2 مليون يورو حال حقق الروسونيري لقب الدوري الإيطالي.

بيولي: إبراهيموفيتش قائد في الملعب وبدونه الوضع يتغير

أشاد ستيفانو بيولي، مدرب ميلان، بمستوى زلاتان إبراهيموفيتش مؤكدًا أنّ اللاعب لا يبخل بذرة عرق لأجل النادي.

وأشار إلى أنّ الأخير يساعد زملائه في الملعب وطوّر شكل الفريق بصورة كبيرة سواء بالتسجيل أو فتح المساحات لزملائه.

كما أبدى إعجابه بالمدافع سيمون كيير مشيرًا إلى أنّه أحد أهم الصفقات الشتوية التي حسّنت وضع النادي.