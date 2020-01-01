أخبار ميلان اليوم | اهتمام بلاعب برشلونة ورفض ترك سان سيرو

ما هو جديد ميلان هذا الصباح؟

ما هو جديد ميلان هذا الصباح السادس عشر من أبريل، في ظل التركيز على وجود اهتمام بضم أحد لاعبي برشلونة، والحديث عن استكمال الدوري الإيطالي الشهر القادم.

ميلان مهتم بضم جونيور

أوضحت تقارير إعلامية إيطالية وإسبانية أن ميلان مهتم بضم لاعب برشلونة المُعار في ريال بيتيس إيمرسون جونيور الصيف المقبل.

وأشارت التقارير إلى أن الروسونيري يريد تكرار تجربة تيو هيرنانديز الناجحة بضم الظهير الأيمن البرازيلي، خصوصاً في ظل عدم إقناع دافيدي كالابريا وأندريا كونتي.

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رفض فكرة ترك سان سيرو

أكدت التقارير أن ميلان وإنتر يرفضان فكرة استكمال الموسم الجاري خارج ميلانو، وعدم استخدام ملعبهما الشهير "جيوسيبي مياتسا".

وأفادت وسائل الإعلام أن أحد الحلول المقترحة هو اللعب في الجنوب الإيطالي في ظل قلة حالات الإصابة بفيروس كورونا بتلك المناطق عن الشمال.

بونافونتورا يقترب من تورينو

أوضحت "توتوسبورت" أن جياكومو بونافونتورا، متوسط ميدان ميلان، لن يستمر بعد نهاية الموسم الجاري، وأن وجهته المقبل غالباً ستكون تورينو.

اللاعب الإيطالي العائد من إصابة أبعدته لعدة أشهر حتى الآن لم يجدد عقده مع الروسونيري، والحديث أنه سينتقل إما للتورو، أو روما الصيف القادم.

دوناروما يتبرع في نابولي

قرر جيانلويجي دوناروما، حارس ميلان، التبرع بالقميص الخاص باحتفال النادي بمرور 120 عاماً على تأسيسه لمنظفة الأخوين كانافارو بنابولي لمكافحة فيروس كورونا.

وشدد جيجيو على أهمية مساندة هؤلاء المتضررين من الفيروس، وتفضيله العمل على ذلك في مسقط رأسه بجنوب إيطاليا، وذلك في فيديو نشره على وسائل التواصل الاجتماعي.

تورينو يزاحم على سكاماكا

بحسب "ميلان نيوز"، فتورينو هو الآخر دخل على الخط من أجل التعاقد مع جيانلوكا سكاماكا، مهاجم أسكولي الشاب، الصيف المقبل.

اللاعب يحظى باهتمام كبير من قبل ميلان، ولكن سيكون على الأخير التفاوض مع ناديه الأصلي ساسوولو من أجل الحصول عليه.