أخبار ميلان اليوم | الشارة لإقناع دوناروما وتجديد إبراهيموفيتش

ما هو جديد الروسونيري؟

مفاوضات ميلان المعقدة لإقناع جيانلويجي دوناروما بالتجديد والحوار مع نجم الفريق تيو هيرنانديز ضمن أبرز أخبار الأحمر والأسود اليوم، الثالث من مايو 2020.

ميلان يعرض الشارة على دوناروما

ذكرت "توتوسبورت" أن ميلان يعمل جاهداً في سعيه لإقناع حارسه جيانلويجي دوناروما بالتجديد والاستمرار مع مع الفريق لسنوات قادمة.

وبحسب التقرير، فميلان يسعى لتمديد بقاء حارسه لأبعد من 2021، ويفكر فيه كونه القائد المستقبلي للفريق في سابقة أن يكون حارس هو القائد الأول للروسونيري.

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هيرنانديز: مالديني هو قدوتي

أكد تيو هيرنانديز، نجم ميلان، أنه يشعر بالراحة في صفوف الفريق منذ انتقاله إليه الصيف الماضي وأنه ذلك ساعده في إظهار أفضل نسخة له كلاعب، وذلك في الحوار مع لاجازيتا.

الظهير الفرنسي أشار إلى أنه يعمل على تقديم أفضل ما عنده من أجل الحصول على فرصة اللعب مع منتخب بلاده مستقبلاً، وكشف عن كون أسطورة النادي باولو مالديني قدوة وعامل جذب له للعب في ميلانو.

لقاء بين إبراهيموفيتش والإدارة

بحسب "ميلان نيوز"، فتم تحديد موعد لمقابلة بين زلاتان إبراهيموفيتش، نجم الفريق، وإيفان جازيديس، مدير النادي، لمناقشة وضعية النجم السويدي.

وأشار التقرير إلى أن مسألة بقاء إبرا وتجديد عقده ستكون موضع النقاش بين الطرفين، خصوصاً وأن عقد المهاجم ينتهي بحلول يونيو القادم.

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راجنيك يكشف حقيقة عرض ميلان

أكد رالف رانجنيك، المدرب الألماني، أنه كان في تواصل مع ميلان بخصوص تولي تدريب الفريق، ولكن جائحة كورونا الحالية أوقف المحادثات بين الطرفين.

وذكر الألماني في حوار مع "Mitteldeutsche Zeitung" أن الماديات لا تهمه، ولكن يبحث عن أن يكون له دوراً فعالاً ومتحكماً في الأمور بداخل النادي.