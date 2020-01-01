فان دايك: فشلت كقلب دفاع، وأريد أن أكون أسطورة لليفربول

فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول يؤكد على رغبته أن يصبح من أساطير النادي، ويكشف عن تفاصيل جديدة تخص مسيرته كشاب.

كشف النجم الهولندي فيرجيل فان دايك مدافع فريق ليفربول عن رغبته في أن يصبح واحد من أساطير نادي ليفربول بعدما يعتزل لعب كرة القدم.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فان دايك لصالح صحيفة "سبورت" وأكد خلالها أن بداية مسيرته كمدافع لم تشهد نجاحًا كبيرًا في مركز قلب الدفاع.

وقال فان دايك: "أريد أن أحقق الكثير من الأمور المذهلة في ليفربول، نحن لدينا فريقًا رائعًا ولا ينقصنا أي شيء ولدينا كل الأدوات التي نحتاجها لتحقيق الانتصارات".

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وأضاف: "لدينا المدرب الذي يعرف كيف يتعامل معنا، والفريق الذي يملك التنوع في كل المراكز وطريقة اللعب التي تأتي لنا بالانتصارات بالإضافة للجماهير والملعب، كل شخص يقوم بدوره".

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وأردف: "أحب أن أكون من هؤلاء الذين يعودون لملعب أنفيلد بعد اعتزالهم، عندما أشاهد أساطير النادي في أنفيلد خلال المباريات أشعر كم نحن أسرة كبيرة، أتمنى أن أكون من أساطير النادي".

وأكمل: "في عمر الـ 16 كنت ألعب في مركز الظهير الأيمن ولم أكن جيدًا بما فيه الكفاية لأكون قلب دفاع، لم أستطع إيقاف أي لاعب حتى وصلت الـ 19 من عمري وأصبحت قائدًا لفريق الشباب".

جدير بالذكر أن فان دايك كان قد حصل على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي بالموسم الماضي الذي خسره ليفربول في الجولات الأخيرة بفارق نقاط بسيطة مع مانشستر سيتي.