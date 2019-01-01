سوق الانتقالات: تعرف على صفقات وأخبار يوفنتوس في ميركاتو الشتاء 2020

تعرف على أخبار انتقالات يوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية 2020، وما هي الصفقات الجديدة والمحتملة ومن هم الراحلون عن يوفنتوس أرينا في الميركاتو؟

يعيش يوفنتوس موسمًا مختلفًا عن المواسم الأخيرة في كرة القدم خاصة على الصعيد المحلي، إذ هو موسم أكثر صعوبة سواء على صعيد الأداء أو النتائج، وقد توجه بخسارة كأس السوبر الإيطالي أمام لاتسيو قبل عدة أيام في السعودية.

يوفنتوس دعم صفوفه جيدًا في سوق الانتقالات الصيفي بعدما أعلن انفصاله عن ماسيميليانو أليجري وبدء مرحلة جديدة يُمكن أن تُسمى بمرحلة ثورية مع ماوريتسيو ساري صاحب الأفكار البعيدة عن تقاليد السيدة العجوز الفنية.

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الفريق يستهدف الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا ويضعه الهدف الأول والأهم له في موسم 2019-2020، ويسعى بالطبع لاستمرار سطوته المحلية بإحراز الاسكوديتو التاسع على التوالي ولكنه يجد منافسة شرسة من الإنتر بقيادة الحليف السابق "أنتونيو كونتي".

سوق الانتقالات الشتوي يفتح أبوابه بعد أيام قليلة، وهناك أفكار خاصة بالميركاتو تدور في رأس الإدارة البيانكونيرية، سواء على صعيد القادمين أو الراحلين، الصحافة تتحدث عن بعض الأسماء والأفكار بجانب الكثير من الإشاعات.

نستعرض في هذا التقرير كافة التفاصيل الخاصة بسوق انتقالات يوفنتوس الشتوي في ميركاتو يناير 2020:

صفقات يوفنتوس الرسمية في سوق الانتقالات صيف 2019

عملت إدارة يوفنتوس جيدًا في سوق الانتقالات الصيفي، إذ دعمت الفريق بـ7 لاعبين جدد بجانب استعادة الثنائي ماركو بياتسا وجونزالو هيجوايين من الإعارة.

المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت كان الصفقة الأهم والأبرز والأغلى في ميركاتو يوفنتوس، وكانت عودة جانلويجي بوفون عاطفية للغاية لجمهور السيدة العجوز، فيما كانت الضربة المجانية المعتادة والسنوية متثملة في الويلزي آرون رامسي نجم وسط آرسنال الذي انتهى عقده مع المدفعجية صيف 2019.

صفقات يوفنتوس الرسمية في ميركاتو صيف 2019

اللاعب السعر الفريق السابق ماتياس دي ليخت 85.5 مليون يورو أياكس أمستردام - هولندا آرون رامسي صفقة مجانية آرسنال - إنجلترا دانيلو 37 مليون يورو مانشستر سيتي - إنجلترا جانلويجي بوفون صفقة مجانية باريس سان جيرمان - فرنسا ميريح ديميرال 18 مليون يورو ساسولو - إيطاليا كريستيان روميرو 26 مليون يورو جنوى - إيطاليا أدريان رابيو صفقة مجانية باريس سان جيرمان - فرنسا ماركو بياتسا عودة من إعارة فيورنتينا - إيطاليا جونزالو هيجواين عودة من إعارة تشيلسي - إنجلترا

ما هي الصفقات المحتملة لليوفنتوس في ميركاتو يناير 2020؟

رغم كتيبة النجوم التي يعج بها يوفنتوس، إلا أنه ارتبط بعدد من الأسماء لدعم صفوفه في سوق الانتقالات الشتوي، نستعرض الأبرز منها:

إيرلينج هالاند - ريد بول سالزبورج

هو أحد أبرز الأسماء الساخنة في سوق الانتقالات الشتوي هذا الموسم، أداء المهاجم النرويجي الممتاز وأهدافه الغزيرة خاصة في دوري أبطال أوروبا وضعاه في أجندة العديد من الأندية وبينها يوفنتوس.

المنافسة ليست سهلة مطلبًا خاصة أن وكيله هو الثعلب مينو رايولا، صحيح أن قيمة الانتقال زهيدة ولن تزيد عن 30 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي في عقده لكن عمولة وكيله وراتبه الشخصي وربما مقدم العقد سيكلف الكثير، وما يزيد من حدة المنافسة أن اللاعب مطلوب من أندية عديدة أبرزها مانشستر يونايتد وميلان وبوروسيا دورتموند.

لياندرو باريديس - باريس سان جيرمان

لاعب الوسط الأرجنتيني ارتبط دومًا بالعودة لإيطاليا حيث لعب لروما سابقًا، ويدور الحديث حاليًا عن إمكانية انضمامه ليوفنتوس في صفقة تبادلية تشمل أحد لاعبي الفريق الإيطالي.

إيفان راكيتيتش - برشلونة

هو أحد أحلام يوفنتوس وأهدافه منذ عامين تقريبًا، حاول ضمه في الصيف ولم ينجح ويبدو أنه سيُنافس عدوه اللدود إنتر جديًا على خدماته لو وافق برشلونة على فكرة رحيله، وهذا يبدو مستبعدًا كثيرًا.

ساندرو تونالي - بريشيا

يوفنتوس اعتاد امتلاك المواهب الإيطالية الشابة في السنوات الأخيرة، ونجم بريشيا الملقب بأندريا بيرلو الجديد أحد أبرز المواهب في كرة القدم الإيطالية مؤخرًا وهو هدف مهم للسيدة العجوز خاصة مع المستوى الهزيل لبعض لاعبي الوسط هذا الموسم.

اللاعب السعر المتوقع الفريق الحالي أيرلينج هالاند 30 مليون يورو ريد بول سالزبورج - النمسا لياندرو باريديس صفقة تبادلية باريس سان جيرمان - فرنسا إيفان راكيتيتش - برشلونة - إسبانيا ساندرو تونالي - بريشيا - إيطاليا

الراحلون رسميًا عن يوفنتوس في ميركاتو يناير 2020

أعلن رسميًا عن انتهاء مسيرة المهاجم الكرواتي ماريو ماندجوكيتش مع يوفنتوس وانتقاله لنادي الدحيل القطري، ولم يكشف عن القيمة المالية للصفقة لكن قيل أن النادي الإيطالي حصل على 5-7 مليون يورو.

اللاعب السعر الفريق الجديد ماريو ماندجوكيتش 5-7 مليون يورو الدحيل - قطر

من هم اللاعبون المرشحون للرحيل عن يوفنتوس في سوق الانتقالات الشتوية 2020؟

يدور الحديث حول عدد من الأسماء التي لا تناسب أفكار ساري ولم تُقدم الأداء المقنع خلال النصف الأول من الموسم، أو اللاعبين الزائدين عن الحاجة ويمكن عبر بيعهم توفير ميزانية جيدة للصفقات الجديدة أو ظبط ميزانية الفريق لتتناسب مع قوانين اللعب المالي النظيف الحريصة عليها كثيرًا إدارة يوفنتوس.

إيمري تشان

لاعب الوسط التركي هو أبرز الأسماء المرشح رحيلها لعدم رضا ساري عن مردوده، وقد ارتبط بعدد من الأندية أبرزها برشلونة وباريس سان جيرمان، ودومًا كان الحديث عن استغلاله في صفقة تبادلية لضم راكيتيتش أو باريديس.

ماركو بياتسا

لا يبدو أن اللاعب الكرواتي يمتلك أي مستقبل في اليوفنتوس، عاد من فترة إعارة فاشلة مع فيورنتينا ويبدو أن خروجه سيكون نهائيًا تلك المرة من ملعب يوفنتوس أرينا.

ماتيا بيرين

لم يعد له مكان في يوفنتوس حسبما يبدو، مع تألق تشيزني وعودة بوفون تراجع حارس مرمى جنوى السابق ليُصبح الحارس الثالث في يوفنتوس وذلك ليس مرضيًا بالنسبة له خاصة مع فقدانه مكانه في المنتخب الإيطالي، يبدو مرشحًا كبيرًا للرحيل خاصة مع اهتمام جنوى.

أدريان رابيو

لم يحصل النجم الفرنسي القادم في صفقة انتقال مجاني من باريس سان جيرمان قبل 6 أشهر على فرصته جيدًا في يوفنتوس مع ساري، ويبدو رحيله 6 أشهر للإعارة فرصة جيدة لاستعادة مستواه، ويُعد ليون أحد أكبر المهتمين بخدماته.

دانييلي روجاني

المدافع الإيطالي خرج من حسابات ساري تمامًا بعد ضم دي ليخت وديميرال، ويُقال في الصحافة أن يوفنتوس وافق على بيعه إلى ليستر سيتي الإنجليزي مع حديث آخر حول تنافس عدد من الأندية على ضمه.

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