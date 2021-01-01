أخبار ريال مدريد: محرز على رادار الملكي وليستر يستهدف نجم الفريق السابق

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الثلاثاء 9 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الثلاثاء 9 مارس 2021:

رياض محرز على رادار ريال مدريد

تم وضع رياض محرز على "قائمة أولويات" ريال مدريد في الانتقالات.

يفضل بيب جوارديولا أن يبقى الجناح في مانشستر سيتي، لكن فيشاجيس يدعي أن ريال مدريد يراقب النجم الجزائري ويمكنه تقديم عرض له في الصيف القادم.

لن يكون رحيل محرز من السيتي أمرًا سهلاً لأن لديه عقد حتى عام 2023، لكن ريال مدريد حريص على إضافة المزيد إلى خياراته الهجومية، وقد يكون محرز هو الخيار الأفضل في حال عدم التجديد ورحيل فاسكيز.

ليستر يستهدف نجم الريال السابق

حدد ليستر سيتي لاعب خط وسط إيفرتون خاميس رودريجيز كهدف انتقالي - وفقًا لما ذكره دون بالون.

يتوق الثعالب إلى إضافة قدر أكبر من الإبداع إلى صفوفهم من خلال التعاقد مع الكولومبي في فترة الانتقالات الصيفية.

ظهر رودريجيز في 18 مباراة بالدوري الممتاز مع إيفرتون حتى الآن هذا الموسم وسجل خمسة أهداف.

يوفيتش يوضح موقفه من العودة لريال مدريد

أكد لوكا يوفيتش لاعب ريال مدريد المعار من صفوف الملكي لآينتراخت فرانكفورت على تركيزه الكامل في الوقت الحالي مع ناديه الألماني.

وقال يوفيتش: "سأفكر في المستقبل عندما ينتهي الموسم الجاري، لكن في الوقت الحالي أنا أفكر فقط في آينتراخت فرانكفورت".

وأضاف: "أنا أعمل بكل ما لدي حتى ألعب المباريات المقبلة، لكن كل شيء ممكن في كرة القدم، لا يمكنك أن تعرف ما الذي سيحدث".

عرض ضخم من باريس لضم ألابا قبل مدريد

سيحاول باريس سان جيرمان التعاقد مع دافيد ألابا قبل ريال مدريد، حسب كالتشيو ميركاتو.

يُذكر أن العملاق الفرنسي سيقدم راتب يبلغ 25 مليون يورو سنويًا، على الرغم من عدم وجود تفاصيل حول مدة العقد التي قد يحصل عليها النجم النمساوي.

إيفرتون يسعى لضم ثنائي ريال مدريد

يرغب إيفرتون في التعاقد مع نجمي ريال مدريد لوكاس فاسكيز وإيسكو، بحسب كالتشيو ميركاتو.

سيواجه كارلو أنشيلوتي مدرب الملكي السابق منافسات من ميلان ويوفنتوس على الثنائي.