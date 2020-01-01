ماكمانمان: ريال مدريد يشبه ليفربول كقوة عظمى

ما هي أوجه الشبه بين ريال مدريد وليفربول من وجهة نظر نجم الفريقين سابقًا ستيف ماكمانمان؟

قال متوسط الميدان الدنماركي السابق ستيف ماكمانمان إن ريال مدريد وليفربول يتشابهات في الكثير من الأشياء، أهمها أنهما قوتان عظمتان في كرة القدم.

وكان ماكمانمان قد لعب بقميص الفريقين، ويعد علامة مميزة في تاريخ ليفربول، وكذلك أحد رجال دوري أبطال أوروبا الثامنة التي توج بها ريال مدريد عام 2000.

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وحول ذلك، تحدث حامل قميص بطلي أوروبا الأخيرين عن أوجه التشابه التي تجمع بين ريال مدريد وليفربول، حيث رأى أن الفريقين من أكبر أندية كرة القدم حول العالم.

وأضاف في حديث له مع راديو بي بي سي: "ريال مدريد يشبه ليفربول إلى حد كبير، كما هو الحال في ناديين كبيرين وعريقين في بلدانهم"

وتابع: "كل منهما غارق في التاريخ، ينظر دائمًا إلى الماضي ولا ينسى الحاضر، لديه العديد من الحقبات التاريخية والتي تزين كل عصوره"

وأردف: "إذا لم يكن الهدف هو الدوري فإنه دوري أبطال أوروبا، كلاهما سيطر عليه في فترات متفاوتة، وهناك النظر إلى الميداليات الفضية مرفوض"

وأكمل: "عندما تركت ليفربول وذهبت إلى ريال مدريد كانت الوجوه مختلفة وكذلك اللغة التي يتحدث بها الناس هناك، ولكن الضغوطات والرغبة في الفوز بالبطولات كانا متشابهين"

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يذكر أن ليفربول قد واجه ريال مدريد لآخر مرة في نهائي دوري أبطال أوروبا عام 2018، وحينها حقق الفريق الملكي لقبه الثالث عشر تاريخيًا في أعرق الكؤوس الأوروبية.