أخبار ريال مدريد: رحيل يوفيتش وبايرن ميونخ يريد مدافع اللوس بلانكوس

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات السبت 16 يناير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

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وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم السبت 16 يناير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم السبت 16 يناير 2021:

بايرن ميونخ يريد مدافع ريال مدريد

انضم بايرن ميونخ إلى قائمة الكبار التي استفسرت عن مستقبل مدافع ريال مدريد إيدر ميليتاو.

لم تكن هناك أي عروض رسمية لميليتاو حتى الآن، مع اختيار قلب الدفاع الرابع خلف سيرجيو راموس وفاران وناتشو.

دفع هذا الوضع بايرن إلى استكشاف إمكانية ضم ميليتاو ليحل محل ديفيد ألابا، حيث يبدو أن النمساوي على وشك الاتفاق على شروط مع مدريد قبل انتهاء عقده في الصيف.

فيورنتينا يُخلِّص ريال مدريد من أودريوزولا

قد تنتهي رحلة ألفارو أودريوزولا في ريال مدريد، حيث يسعى فيورنتينا الإيطالي للتعاقد معه وفقًا لما أكده جيانلوكا دي ماوريزيو، الصحفي الشهير.

ريال مدريد لن يمانع بيع نجمه، فهو خارج حسابات وقناعات المدرب زين الدين زيدان تمامًا، وحاول الملكي بيعه بالفعل في الصيف الماضي لكن المحاولات فشلت في النهاية.

مانشستر يونايتد ينضم للسباق على راموس

مانشستر يونايتد، وفقًا لكالتشيو ميركاتو، منفتح على فكرة التوقيع مع سيرخيو راموس على عقد لمدة عامين.

لم يتم الاتفاق مع المدافع الفائز بكأس العالم على تمديد عقده مع ريال مدريد بعد، وسينضم إلى مجموعة النجوم المجانية هذا الصيف إذا لم يتم الاتفاق على شروط جديدة في سانتياجو برنابيو.

تقارير .. ليفربول لن يضم راموس بسبب صلاح

قرر نادي ليفربول الإنجليزي، عدم التفكير في التعاقد مع سيرخيو راموس مدافع ريال مدريد، بسبب واقعته الشهيرة مع النجم المصري محمد صلاح.

موقع "The Athletic" الإنجليزي، أكد أن المدرب يورجن كلوب قرر استبعاد المدافع المخضرم من حساباته بشكل كامل، لعدم إثارة المشاكل في غرفة ملابس الفريق.

رسميًا .. يوفيتش يرحل عن ريال مدريد

أعلن نادي ريال مدريد في بيان رسمي انتقال لاعبه الصربي لوكا يوفيتش إلى آينتراخت فرانكفورت الألماني معارًا حتى نهاية الموسم.

فريدي بوبيتش المدير الرياضي لفرانكفورت قال: "لوكا أمامه فرصة في الأشهر المقبلة ليعود لمستواه السابق في بيئة معتادة بالنسبة له، لم يعش وقتًا سهلًا في ريال مدريد ويمكنه استغلال هذا الوقت في العودة. يعلمون في إسبانيا أنه في أيدِ أمينة"