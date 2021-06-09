أخبار ريال مدريد: راموس مستعد للتجديد، ومحاولات لرحيل مارسيلو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأربعاء 9 يونيو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

بعد انتهاء موسم 2020-2021 وخروج ريال مدريد دون تحقيق أي لقب وقرار زين الدين زيدان بالاستقالة للمرة الثانية أصبح من الضروري دخول سوق الانتقالات بكل قوة.

ريال مدريد لم يتعاقد مع أي صفقة خلال الصيف الماضي وحتى في انتقالات يناير، وكانت المرة الأولى من 40 عامًا الذي يرفض فيه الملكي دخول سوق الانتقالات.

وارتبطت العديد من الأسماء بالنادي الملكي أبرزها دافيد ألابا الذي وقّع بالفعل بالمجان عقب رحيله من صفوف بايرن ميونخ، لكن لا يزال الصيف في بداياته ومن المتوقع إجراء صفقات إضافية.

جول يصحبكم في جولة يومية ليوم الأربعاء 9 يونيو 2021 حول أبرز شائعات وأخبار الانتقالات الخاصة بنادي ريال مدريد في الصيف.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأربعاء 9 يونيو 2021:

ريال مدريد ينتظر رد فاران على تجديد عقده

أوضحت تقارير صحفية أن ريال مدريد، يعمل على تجديد عقد مدافعه رافييل فاران خلال الفترة المقبلة، وقدم له بالفعل عرضًا.

وبحسب صحيفة ماركا، فإن إدارة الميرينجي قدمت عرضًا للمدافع الفرنسي بشأن تجديد عقده، ولكنه لم يرد حتى الآن.

وارتبط فاران بالرحيل عن ريال مدريد في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قبل نهاية عقده الموسم المقبل.

راموس مستعد لتجديد عقده

كشفت تقارير صحفية أنّ سيرخيو راموس، قائد ريال مدريد، مستعد للموافقة على شروط النادي للتجديد لموسم إضافي مع خصم 10% من الراتب.

وأوضحت "آس" أنّ اللاعب بانتظار موافقة الإدارة على منحه العقد الجديد.

ريال مدريد يعمل على إقناع مارسيلو بالرحيل

أفادت أنباء صحفية عن رغبة إدارة ريال مدريد في إقناع مارسيلو لاعب الفريق بالخروج من صفوف الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة آس فإن ادارة الميرينجي ترغب في إقناع الظهير البرازيلي بالرحيل عن الفريق هذا الموسم، بالرغم من رغبته في الاستمرار.

إيفرتون يحدد سعر التخلي عن ريتشارليسون

أكدت تقارير صحفية عن تحديد إدارة إيفرتون الإنجليزي، سعر التخلي عن لاعب الفريق ريتشارليسون والذي ربطته الصحافة بالانضمام إلى ريال مدريد.

وبحسب موقع ديفنسا سنترال الإسباني، فإن الفريق الانجليزي اشترط الحصول على 100 مليون يورو للتخلي عن لاعبه البرازيلي لصالح ريال مدريد في الصيف المقبل.

7 لاعبين غير معروضين للبيع في ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية أنّ ريال مدريد مستعد للتخلص من كل اللاعبين عدا 7 فقط لا يمكن المساس بهم.

وبحسب ABC فإن كورتوا، ألابا، ميليتاو، مودريتش، كروس، فينيسيوس وبنزيما