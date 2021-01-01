أخبار ريال مدريد: خبر سار للجمهور ومورينيو "لا تسألني اسأل زيدان"!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الخميس 4 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 4 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الخميس 4 مارس 2021:

مورينيو "لا تسألني اسأل زيدان"!

اعترف جوزيه مورينيو مدرب توتنهام أنه لا يعرف الكثير عن احتمالية صفقة انتقال دائمة لجاريث بيل.

عندما سُئل عما إذا كان بيل يمكنه تمديد إقامته في توتنهام أم لا، نقلت بي بي سي سبورت عن مورينيو قوله: "إنه ليس لاعبًا في توتنهام، لذا فإن ريال مدريد يملك كل شيء في يديه.

"لدي فقط لاعب على سبيل الإعارة وأنا أحاول إخراج أفضل ما لديه في توتنهام".

وأضاف: "نحاول أن نعتني باللاعب الذي لدينا على سبيل الإعارة لنا ولكن أيضًا للاحترام الذي نكنه للنادي الذي أعار اللاعب، إذا كنت تريد أن تسأل أي شيء عن مستقبل جاريث، اطلب من زملائك في مدريد أن يسألوا زيدان."

خبر سار لجماهير ريال مدريد

عانى ريال مدريد من الإصابات منذ اللحظة التي بدأ فيها الموسم، و من المقرر أن يلعب رجال زيدان مع أتلتيكو مدريد بعد ظهر يوم السبت على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

ستكون هذه المباراة حاسمة في سباق الليجا، والخبر السار لجماهير الملكي، هو احتمال مشاركة بنزيما وهازارد وميليتاو في هذه الملحمة.

توتنهام يراقب نجم ريال مدريد

بحسب ذا ديلي ستار، انضم توتنهام إلى السباق على نجم ريال مدريد لوكاس فاسكيز.

اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا اقتربت نهاية عقده في سانتياجو برنابيو، وبعد ارتباطه بالعديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا، يمكن أن ينضم إلى القائمة المجانية هذا الصيف.

ريال مدريد مستعد لبيع فاران

ريال مدريد منفتح على فكرة بيع رافاييل فاران لمانشستر يونايتد، حسب صحيفة ذا ميرور.

يقال إن البلانكوس ينتظرون العروض القادمة للمدافع الفائز بكأس العالم، والذي يخضع لعقد حتى عام 2022، ولم يدخل في محادثات التمديد معه حتى الآن.

زيدان أقرب للاستمرار

في ولايته الثانية في ريال مدريد، فشل زين الدين زيدان في تكرار النجاح الذي حققه خلال الفترة الأولى، لكن يبدو أن لوس بلانكوس قد يكون مستعدًا لمواصلة ثقته بالفرنسي.

وفقا للتقارير، يعتقد عمالقة الدوري الأسباني أن زيدان هو الرجل المثالي للنادي، والملكي مستعد أيضًا لدعمه بالتعاقدات الصيفية لمواصلة عملية إعادة الهيكلة في سانتياجو برنابيو.