أخبار ريال مدريد: تفوق السيتي في السباق على هالاند واليونايتد يهدد عودة رونالدو

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 14 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 14 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 14 مارس 2021:

مانشستر يونايتد يهدد عودة كريستيانو رونالدو لريال مدريد!

اختار أولي جونار سولشاير النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كأهم الأهداف الانتقالية لمانشستر يونايتد في الصيف القادم.

وكثرت الأنباء في الفترة الماضية عن عودة رونالدو إلى ريال مدريد مرة أخرى، لكن الأولد ترافورد هو البيت الأقدم للنجم وستكون المنافسة شرسة إذا قرر الناديان ضم رونالدو.

مانشستر سيتي يتفوق على ريال مدريد في سباق التوقيع مع هالاند

يتقدم مانشستر سيتي الإنجليزي، سباق التوقيع مع المهاجم النرويجي، إرلينج هالاند نجم بوروسيا دورتموند، على حساب ريال مدريد، مانشستر يونايتد، وتشيلسي.

وبحسب صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، فإن مانشستر يونايتد مستعد للدخول في مفاوضات مع بوروسيا دورتموند لضم الهداف النرويجي الذي ينتهي عقده في 2022.

وأشارت الصحيفة، إلى أن جار الشياطين الحمر، مانشستر سيتي متقدم في سباق التعاقد مع هالاند، وتواصل بالفعل مع وكيل اللاعب لبحث إمكانية التعاقد مع صاحب الـ 20 عامًا.

ريال مدريد يرغب في التخلص من بيل

صحيفة "إيفيننج ستاندرد" كشفت أنّ توتنهام لم يحسم بعد مسألة التعاقد مع جاريث بيل من ريال مدريد خلال سوق الانتقالات المقبلة.

ريال مدريد يرغب في التخلص من اللاعب وبيعه بصورة نهائية، لكن توتنهام يحاول مد الإعارة لموسم إضافي.

رياض محرز على رادار ريال مدريد

تم وضع رياض محرز على "قائمة أولويات" ريال مدريد في الانتقالات.

يفضل بيب جوارديولا أن يبقى الجناح في مانشستر سيتي، لكن فيشاجيس يدعي أن ريال مدريد يراقب النجم الجزائري ويمكنه تقديم عرض له في الصيف القادم.

لن يكون رحيل محرز من السيتي أمرًا سهلاً لأن لديه عقد حتى عام 2023، لكن ريال مدريد حريص على إضافة المزيد إلى خياراته الهجومية، وقد يكون محرز هو الخيار الأفضل في حال عدم التجديد ورحيل فاسكيز.

وكيل ألابا ينفي اتفاقه مع برشلونة

نفى وكيل دافيد ألابا ما تردد عن توصل موكله لاتفاق شفهي مع برشلونة.

من المقرر أن يغادر مدافع بايرن ميونخ النادي هذا الصيف مع اقتراب عقده من الانتهاء، لكن وكيل أعماله يقول إن انتقال برشلونة لم يتم الاتفاق عليه ويبدو أن ريال مدريد يظل هو الوجهة الأقرب.