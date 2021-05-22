أخبار ريال مدريد: بيريز يعرض على بنزيما التجديد لثلاثة مواسم واجتماع مع وكيل لاوتارو مارتينيز

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الأحد 22 مايو 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان يتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 22 مايو 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

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أخبار ريال مدريد اليوم الأحد 22 مايو 2021:

سيبايوس يعود إلى إسبانيا بعد نهاية إعارته مع آرسنال

بيريز يريد تجديد عقد بنزيما ثلاثة مواسم واللاعب يرفض

وكيل لاوتارو مارتينيز يجتمع مع إدارة ريال مدريد

مبابي يغلق الباب في وجه ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية، عن عودة داني سيبايوس إلى إسبانيا، بعد نهاية إعارته مع آرسنال الإنجليزي، بعد نهاية الموسم الحالي.

وبحسب فابريو رومانو الصحفي في شبكة سكاي سبورت، فإن سيبايوس قرر العودة إلى إسبانيا بعد نهاية إعارته مع آرسنال، ومن جانبها ستعمل إدارة ريال مدريد على بيعه في الصيف المقبل وستنتظر العروض المقدمة إليه.

أوضحت تقارير صحفية، أن فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد ينوي تقديم عرضًا للاعب الفريق كريم بنزيما، بشأن تجديد عقده مع الميرينجي لمدة ثلاثة مواسم.

ووفقًا لصحيفة ABC، فإن رئيس ريال مدريد يريد تجديد عقد بنزيما لثلاثة مواسم، ولكن من جانبه يريد اللاعب صاحب الـ 33 عامًا أن يجدد لموسمين فقط ثم سيقيم نفسه بعدها ليرى إن كان قادرًا على مواصلة اللعب أم يعتزل.

أفادت أنباء صحفية، باجتماع وكيل اعمال لاوتارو مارتينيز، مهاجم إنتر مع ريال مدريد، خلال الفترة الماضية، للتفاوض حول إمكانية انتقال اللاعب إلى الميرينجي.

وبحسب خوسيه فيليكس الصحفي في صحيفة ماركا الإسبانية، فإن وكيل اعمال اللاعب الأرجنتيني التقى بإدارة أتلتيكو وريال مدريد، خلال الفترة الماضية.

كشفت تقارير صحفية، أن كيليان مبابي لاعب باريس سان جيرمان، سيكمل مع فريقه لمدة موسم آخر، وسيكون سعيدًا بمواصلة العمل مع الفريق الباريسي.

وارتبط مبابي بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الصيف المقبل، إلا أنه بحسب صحيفة Le Parisien فإن أولوية الجوهرة الفرنسية، هو باريس سان جيرمان، خاصة بعدما جدد زميله نيمار عقده مع الفريق والذي كان طلبًا أساسيًا له كي يستمر مع الفريق الفرنسي.