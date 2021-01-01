أخبار ريال مدريد: اقتحام السباق من أجل نجم ساسوولو والإنذار الأخير من فاسكيز

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 1 مارس 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في الميركاتو؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 1 مارس 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 1 مارس 2021:

لوكاس فاسكيز يُصدر إنذاراً لريال مدريد

قدم لوكاس فاسكيز لاعب ريال مدريد إنذارًا نهائيًا بشأن تجديد العقد، وفقًا لـ ABC.

يريد لاعب خط الوسط زيادة كبيرة في الأجور من أجل تمديد عقده الحالي، الذي ينتهي في عام 2022.

ريال مدريد ينافس يوفنتوس والسيتي من أجل نجم ساسوولو

ريال مدريد هو أحدث فريق يبدى اهتمامًا بنجم ساسوولو مانويل لوكاتيللي، وفقًا لتقرير كالتشيو ميركاتو.

ورد أن يوفنتوس يستعد لعرض صيفي للاعب البالغ من العمر 23 عامًا، في حين تم ربط مانشستر سيتي أيضًا.

يقال إن ساسوولو يطالب بحوالي 40 مليون يورو من أجل اللاعب.

صلاح يبتعد عن ريال مدريد!

يورجن كلوب واثق أن محمد صلاح ملتزم تمامًا تجاه ليفربول على المدى الطويل.

كان مستقبل المهاجم المصري في النادي محل شك في نهاية العام الماضي عندما تحدث بعبارات متوهجة عن عملاق الدوري الإسباني برشلونة وريال مدريد.

سباق بين ريال مدريد وبرشلونة من أجل خليفة نيمار!

ريال مدريد مستعد للمنافسة مع برشلونة في السعي وراء براين جيل، الذي يراقب من قبل ميلان أيضًا.

وفقًا لبيانيتا ميلان، يمكن أن يشارك نادي برشلونة في مبارزة انتقالات صغيرة مع ريال مدريد حيث يشتد السباق للتعاقد مع بريان جيل هذا الصيف.

اجتذب شاب إشبيلية الكثير من الاهتمام بسبب أدائه على سبيل الإعارة في إيبار، ليصبح أحد النجوم الصاعدين في الدوري الإسباني هذا الموسم.

على الرغم من أن ميلان انضم إلى العملاقين الإسبان في السعي وراء جيل، يعتقد أن نادي برشلونة في مركز الصدارة، لاعتقادهم أنه سيكون خليفة نيمار.

أوديجارد قد يساهم في ضم هالاند!

يقال إن بوروسيا دورتموند سيطلب مارتين أوديجارد من ريال مدريد في أي صفقة محتملة من شأنها أن تنضم إرلينج هالاند إلى البلانكوس.

وفقًا لتقرير صادر عن ديفنسا سنترال، قد يضطر النادي الملكي إلى الانفصال عن النجم النرويجي مارتين أوديجارد إذا أرادوا الحصول على هالاند من البوندسليجا في فترة الانتقالات الصيفية.