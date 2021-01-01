أخبار ريال مدريد:إيسكو يطالب بالرحيل بسبب زميله في الفريق!

تعرف على أخبار ريال مدريد لسوق الانتقالات الإثنين 1 فبراير 2021، وما هي الصفقات المرتقبة واللاعبون المرشحون للانضمام للريال في ميركاتو شتاء 2021؟

كان ريال مدريد خاملًا جدًا في سوق الانتقالات الصيف الماضي، ولم يتعاقد فيه مع أي لاعب لأول مرة منذ 40 سنة، وأثر ذلك على نتائج الفريق بشكل كبير وسبب مشاكل بين الإدارة وزين الدين زيدان، حيث كان بتوقع الكثير خروج الريال من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا ، وهو الشيء الذي لم يحدث أبدًا في تاريخ نادي القرن.

في المقابل لا يتوقع أن يكون النادي الملكي نشط خلال فترة الانتقالات الشتوية بسبب الأزمة المالية التي سببها فيروس كورونا، والتي يعاني منها جميع الأندية على مستوى العالم، لكن ينتظر الجميع العديد من الصفقات المدوية للفريق الصيف القادم، حيث أن اللوس بلانكوس لم يضم أي نجم منذ مجيء هازارد من تشيلسي، والذي كان مخيبًا للآمال بسبب كثرة الإصابات.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 1 فبراير 2021، وما هي اهتمامات كبير العاصمة الإسبانية تمهيداً للتعاقد مع لاعبين جدد في سوق الانتقالات.

أخبار الانتقالات الأوروبية اليوم

أخبار ريال مدريد اليوم الإثنين 1 فبراير 2021:

إيسكو يطالب بالرحيل بسبب زميله في الفريق!

ورد أن إيسكو طلب الخروج من ريال مدريد قبل نهاية فترة الانتقالات في يناير.

عانى لاعب الوسط من فترة محبطة، حيث شارك في ثلاث مشاركات فقط كأساسي و 10 مباريات كبديل في تشكيلة اللوس بلانكوس في جميع المسابقات.

في وقت سابق من هذا الشهر، تم اقتراح أن يظل اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا مع ريال مدريد حتى الصيف قبل السماح له بمغادرة البرنابيو.

ومع ذلك، وفقًا لكواترو، طلب صانع الألعاب من مسؤولي النادي تسهيل انتقاله على سبيل الإعارة في يوم الموعد النهائي.

يقال إن إيسكو قد ترك يشعر "بالإهانة" بعد أن استخدم زين الدين زيدان سيرجيو أريباس قبله ضد ليفانتي.

بينما تم ربط كل من آرسنال وإيفرتون وإشبيلية بإيسكو، لا يتوقع أن يجدد أي من هذه الأندية اهتمامهم اليوم.

غضب في العاصمة بعد الخسارة من ليفانتي

غضب كبير بين مشجعي ريال مدريد بعد الخسارة من ليفانتي، والابتعاد أكثر عن الصدارة.

واليوم قد يتراجع الريال إلى المركز الثالث إذا تمكن برشلونة من الفوز على أتلتيك بيلباو.

مورينيو يحتاج المساعدة من بيل!

قال جوزيه مورينيو إن جاريث بيل يمر بلحظة حاسمة في مسيرته مع توتنهام.

مع مواجهة هاري كين لفترة على الهامش بسبب إصابة في الكاحل، يحتاج مورينيو إلى لاعبين مثل بيل - المعار إلى النادي من ريال مدريد - للتقدم.

وقال مورينيو في ذا ميل : "عندما تخسر لاعباً من نوعية هاري، يتعين على اللاعبين الآخرين التقدم، ونأمل أن يساعدنا بيل".

ريال مدريد يفكر بإدراج نجمه في صفقة مبابي

قد يكون ريال مدريد مستعدًا لإدراج فينيسيوس جونيور في أي اقتراح للتعاقد مع مهاجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي.

من المتوقع أن يتحرك أبطال الدوري الإسباني، هذا الصيف بسبب بقاء أقل من 18 شهرًا على عقد اللاعب الدولي.

وفقًا لماركا، فإن النادي الفرنسي مستعد للمطالبة بأكثر من 135 مليون جنيه إسترليني إذا أعرب مبابي عن عدم رغبته في تمديد إقامته في بارك دي برينس.

تُشير التقارير إلى أن النادي الملكي يمكن أن يتطلع إلى تعويض بعض تلك النفقات المالية من خلال عرض فينيسيوس في تبادل جزئي.

خاض البرازيلي 23 مباراة في جميع المسابقات هذا الموسم، ولكن 10 مباريات فقط جاء في التشكيلة الأساسية.

تم ربط باريس سان جيرمان سابقًا بخطوة للاعب البالغ من العمر 20 عامًا، وهو أمر يمكن لمسؤولي ريال مدريد أن يتطلعوا للاستفادة منه خلال أي مفاوضات مع مبابي.

راموس يقترب من الدوري الإنجليزي

أسطورة إسبانيا سيجري انتقالًا مجانيًا في الصيف، قالت صحيفة ذا ميرور، إن سيرخيو راموس حقق تقدمًا كبيرًا في الانتقال إلى مانشستر يونايتد.

سيغادر قلب الدفاع ريال مدريد في الصيف عندما ينتهي عقده وسينتقل إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

على الرغم من أن الشياطين الحمر هم خياره المفضل، إلا أنه لن يستبعد أمثال مانشستر سيتي وليفربول.