توتي: كان يمكنني الاستمرار في الملاعب

فرانشيسكو توتي نجم فريق روما المعتزل يؤكد أنه كان يستطيع الاستمرار في ملاعب كرة القدم رغم تقدم عمره.

أكد فرانشيسكو توتي أسطورة نادي روما أنه كان يستطيع الاستمرار في ملاعب كرة القدم لعدة سنوات بعد اعتزاله.

جاء هذا في تصريحات تلفزيونية أدلى بها توتي وأكد خلالها أنه كان يستطيع التأثير على المباريات حتى لو كان سيشارك لنصف ساعة في كل مواجهة.

وقال توتي: "لا يزال يمكنني أن أخوض مباريات وأن ألعب لمدة نصف ساعة وأترك بصمة واضحة في الملعب".

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وأضاف: "لم أكن لأعتزل كرة القدم أبدًا، والمباريات هي أكثر ما أشعر أنني أفتقده في كوني لاعب كرة قدم".

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وأنهى تصريحاته: "كان يجب علي أن أبدأ من جديد، الأمر مختلف تمامًا أن أكون مديرًا عما كان عليه عندما كنت مجرد لاعب".

وكان توتي صاحب الـ 43 عامًا قد أعلن اعتزال لكرة القدم في عام 2017 عندما قرر روما ألا يمدد تعاقده مع الفريق.

جدير بالذكر أن توتي كان قد عمل في إدارة نادي روما بين صيف 2017 بعد الاعتزال وحتى الصيف الماضي قبل أن يرحل بخلافات كبيرة معهم.