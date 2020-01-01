أخبار جول اليوم | مبابي خارج الأبطال وضربة أتلتيكو المزدوجة

تعرف على أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الإثنين الموافق العاشر من أغسطس.

خروج كيليان مبابي من تشكيل مواجهة باريس سان جيرمان وأتالانتا في دوري الأبطال، وصراع سانشو بين مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند ضمن أهم أخبار الكرة العالمية لليوم الإثنين الموافق العاشر من أغسطس.

مبابي خارج التشكيل المتوقع للقاء باريس سان جيرمان وأتالانتا

كشفت تقارير صحفية اليوم عن التشكيل المتوقع لباريس سان جيرمان أمام نظيره أتالانتا في لقاء دور الـ 8 من دوري أبطال أوروبا، وجاء كالتالي في ظل غياب كيليان مبابي.

كيلور نافاس، وخوان بيرنات، وبريسنيل كيمبيمبي، وتياجو سيلفا، وتيلو كيرر، وماركينيوس، وأندير هيريرا، وإدريسا جاي، ونيمار وبابلو سارابيا، وماورو إيكاردي.

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ضربة لمانشستر يونايتد.. دورتموند يفعل بند التجديد في عقد سانشو

قال ميشيل زورك المدير الرياضي لنادي بوروسيا دورتموند إن ملف رحيل سانشو عن الفريق قد أغلق نهائيًا واللاعب سيبقى مع فريقه.

وكانت بعض الأنباء قد أفادت بقرب مانشستر يونايتد من حسم الصفقة في الساعات الأخيرة، قبل أن تنقلب الأمور تمامًا بتصريحات زورك.

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كورونا يظهر في أتلتيكو مدريد ويهدد استكمال دوري الأبطال

علم "جول" أن حالتي الإصابة في صفوف أتلتيكو مدريد بفيروس كورونا هي للاعبين وليس أحد أعضاء الطاقم الفني أو الإداري للروخي بلانكوس.

"ماركا" كشفت أن الثنائي المصاب هو شيمي فرساليكو وأنخيل كوريا، بينما نشر النادي بياناً رسمياً أوضح فيه أن بقية الفريق خضع للفحص والنتائج كانت سلبية وأكد إصابة الثنائي.

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بسبب الإصابات .. تعديلات تكتيكية متوقعة لبايرن ميونخ أمام برشلونة

يبدو أن الإصابات ستجبر المدير الفني لبايرن ميونخ هانز فليك على القيام بعدد من التعديلات التكتيكية قبل مواجهة برشلونة.

ويصطدم الفريق البافاري بنظيره الكتالوني في الرابع عشر من الشهر الجاري ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

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