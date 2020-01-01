أخبار برشلونة: ميسي يقتل حلم عودة نيمار والسيتي يقترب من بويج

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود إدارة برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف إدارة جوسيب ماريا بارتوميو عن تدعيم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق

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برشلونة أيضًا سعى جليًا لإعادة نيمار في سوق الانتقالات الصيفية الماضية، غير أن التفاصيل المادية وقفت حائلًا أمام إتمام الصفقة لتعنت باريس سان جيرمان .

وتحاول الإدارة العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر خلال الموسم المُقبل، وما أضاف أزمة للكتلان رغبة ليونيل ميسي في الرحيل.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الإثنين 28 ديسمبر 2020:

ميسي يقتل حلم عودة نيمار

لا يعتقد ليونيل ميسي أن برشلونة سيكون قادرًا على تحمل تكاليف إعادة نيمار إلى النادي.

منذ انتقاله برقمًا قياسيًا عالميًا بقيمة 222 مليون يورو إلى باريس سان جيرمان في عام 2017، ارتبط نيمار باستمرار بالعودة إلى الكامب نو ولم الشمل مع ميسي.

لكن مثل هذه الخطوة لم تؤت ثمارها بعد، ومع الصعوبات المالية الحالية لبرشلونة، يبدو أن عودة قصة نيمار ما زالت بعيدة المنال.

وكيل لاوتارو يلمح لبقاءه في إنتر

لطالما ارتبط برشلونة بانتقال لـ لاوتارو مارتينيز لكن وكيله بيتو ياكي قال إن المهاجم سعيد في إنتر.

"لاوتارو سعيد في إنتر"، قال ياكي عبر Ole.

"إنه يتطور ويتعلم لأنه شاب يتمتع بإمكانات هائلة، يمكن القول أنه بلا حدود، ويمكنه أن يصبح لاعبًا متميزًا."

بوتشيتينو يريد ميسي في باريس

يريد ماوريسيو بوتشيتينو إحضار ليونيل ميسي إلى باريس سان جيرمان عندما ينضم إلى عمالقة دوري الدرجة الأولى الفرنسي، وفقًا لما ذكرته صحيفة لو باريزيان.

من المقرر أن يؤكد المدرب الأرجنتيني كقائد باريس سان جيرمان الجديد قريبًا بعد إقالة توماس توخيل، وهو حريص على جذب مواطنه الأرجنتيني بعيدًا عن برشلونة.

ميسي منفتح للعب في الدوري الأمريكي

قال نجم برشلونة ليونيل ميسي إن الانتقال المحتمل إلى الدوري الأمريكي لكرة القدم سيثير إعجابه، لكنه وعد بأنه لن يتحدث إلى أندية أخرى بشأن الانتقال حتى ينتهي الموسم الحالي.

بعد الفشل في تأمين خروجه من الكامب نو خلال الصيف والآن في الموسم الأخير من عقده الحالي مع النادي، لا يزال ميسي مرتبطًا بانتقال محتمل بعيدًا عن إسبانيا.

تم وصف مانشستر سيتي وباريس سان جيرمان على أنهما الوجهتان الأكثر احتمالا مع استمرار اهتمام الأرجنتيني باستكشاف خياراته.

السيتي يقترب من ريكي بويج

مانشستر سيتي يراقب نجم برشلونة ريكوي بويج - بحسب استاديو ديبورتيفو.

تم توجيه السيتي إلى اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا في يناير، مع استعداد البلوجرانا للسماح للاعب خط الوسط بمغادرة الكامب نو على سبيل الإعارة.

ومع ذلك، تم طرح ريال بيتيس على أنه الوجهة التالية المحتملة لبويج لأنهم سعداء بصفقة قرض بسيطة، في حين أن سيتي لن يفكر إلا في الانتقال الدائم.