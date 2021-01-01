أخبار برشلونة: مراقبة مدافع هوفنهايم وبايرن ميونخ يستهدف دي يونج

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 9 يناير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو الشتوي؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

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وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 9 يناير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 9 يناير 2021:

بايرن ميونخ يستهدف نجم برشلونة

أفادت تقارير أن لاعب خط وسط برشلونة فرينكي دي يونج قد ظهر كهدف ذي أولوية لبايرن ميونخ في فترة الانتقالات الصيفية.

وفقًا لموندو ديبورتيفو، وضع بايرن ميونخ بطل أوروبا وألمانيا أنظاره على نجم خط وسط برشلونة فرينكي دي يونج كهدف انتقالاته الأول في نافذة الصيف.

الأزمة المالية تحرم كومان من الصفقات

يحرص رونالد كومان على تعزيز خياراته في برشلونة مع بعض الإضافات في يناير، لكنه يقر بأن الوضع المالي للنادي قد يجعل الأمر صعبًا للغاية.

انضم فيليبي كوتينيو الأسبوع الماضي إلى أنسو فاتي وسيرجي روبرتو وجيرارد بيكيه على قائمة برشلونة للإصابات طويلة الأمد، بينما سُمح لكارليس ألينا بالمغادرة إلى خيتافي على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

ومع ذلك، تضررت الشؤون المالية لبرشلونة بشدة بسبب فيروس كورونا، لدرجة أنها أخرت دفع الأجور نصف السنوية المستحقة للاعبين في يناير.

برشلونة يراقب مدافع هوفنهايم

أفادت تقارير أن برشلونة يتطلع إلى الانتقال لنجم هوفنهايم ميليرو بوجارد، الذي ينتهي عقده في نهاية الموسم.

وبحسب كيكر، فإن برشلونة من بين الأندية التي تراقب ملايرو بوجاردي.

اجتذب شاب هوفنهايم الكثير من الاهتمام، ويرجع ذلك أساسًا إلى عقده الذي ينتهي في الصيف القادم، ولا توجد مؤشرات على تمديد محتمل، مما يضع العديد من الأندية في جميع أنحاء أوروبا في حالة تأهب قصوى.

لا توجد نية لبيع جريزمان

برشلونة يحتفظ بثقته الكاملة في أنطوان جريزمان ولا يفكر في بيع المهاجم الفرنسي، حسب صحيفة سبورت.

كافح الفائز بكأس العالم ليقدم أفضل مستوياته في كامب نو، مما أثار الحديث عن تحرك يتم القيام به في مكان آخر، لكن العملاق الكتالوني ليس لديه الرغبة في الاستماع إلى العروض.

برشلونة كاد أن يفرط في بيدري لولا تدخل كومان!

بحسب تقرير نشرته صحيفة موندو ديبورتيفو، اقترب برشلونة من السماح لبيدري بالمغادرة إلى بايرن ميونخ كجزء من صفقة إعارة، لكن الصفقة أعاقها رونالد كومان، الذي أعجب بأدائه في التدريبات.

تم التعاقد مع اللاعب البالغ من العمر 18 عامًا من لاس بالماس مقابل مبلغ ضئيل قدره 5 ملايين يورو، والتي تحولت إلى صفقة ضخمة. ومع ذلك، لم يكن برشلونة الفريق الوحيد في السباق للحصول على توقيع بيدري، مع اهتمام بايرن حتى ذلك الحين، إلى جانب بوروسيا مونشنجلادباخ.