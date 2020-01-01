برشلونة يجد الحل للتخلص من ديمبيلي

الإصابات تطارد الفرنسي

كشفت تقارير في الإعلام الإسباني عن توجه برشلونة للتخلص من نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي الصيف القادم، وعرضه في صفقة تبادلية مع أحد الأندية الإيطالية.

ديمبيلي عانى خلال الموسم الجاري من تكرر الإصابات، وآخرها خضع بسببها لعملية جراحية في فنلدنا ستغيبه حتى يونيو المقبل، بحسب التقارير الطبية.

وأفادت "موندو" أن برشلونة سيعرض الجناح الشاب على إنتر في صفقة تبادلية من أجل الحصول على هدفه الرئيسي للميركاتو الصيفي لاوتارو مارتينيز.

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المهاجم الأرجنتيني يأتي على رأس قائمة التدعيمات المنتظرة في النادي الكتالوني، ولكن وجود شرط جزائي قيمته 111 مليون يورو، والعجز في موازنة برشلونة يصعبان الصفقة.

الصحيفة الإسبانية تحدثت عن أن ديمبيلي سيفقد مكانه الموسم المقبل في حالة عودة نيمار من باريس سان جيرمان، وتفضيل الإدارة إعطاء الفرصة للشاب أنسو فاتي.

وأوضحت "موندو" أن برشلونة عرض عدداً من الأسماء على إنتر في الماضي مثل كارلس ألينيا، جون كلير توديبو، إيفان راكيتيتش، أرتورو فيدال، أرتو، ونيلسون سيميدو، لتقليل قيمة الصفقة.

وكان مارتينيز قد انضم لصفوف إنتر الصيف قبل الماضي من صفوف راسينج الأرجنتيني مقابل قرابة 25 مليون يورو.