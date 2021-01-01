أخبار برشلونة: كومان يطالب بمساعدة ميسي ومنافس قوي قد يخطف فاينالدوم!

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم السبت 27 فبراير 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم السبت 27 فبراير 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم السبت 27 فبراير 2021:

كومان يطالب المهاجمين بمساعدة ميسي!

دعا رونالد كومان مدرب برشلونة مهاجميه إلى تقاسم عبء تسجيل الأهداف مع القائد ليونيل ميسي في الأسابيع المقبلة.

يواجه فريقه مواجهة قوية في الدوري الإسباني ضد إشبيلية نهاية هذا الأسبوع.

إن ميسي الآن يحتل صدارة الهدافين في الدوري الإسباني برصيد 18 هدفًا، لكن كومان يريد رؤية المزيد من نجومه الآخرين في قائمة الهدافين.

باريس قد يخطف نجم ليفربول قبل برشلونة

من المحتمل أن يخسر الريدز لاعب خط الوسط في صفقة انتقال مجانية هذا الصيف، ويمكن أن تثبت باريس أنها وجهة منطقية تالية.

من المقرر أن يكون لاعب خط وسط ليفربول جورجينيو فاينالدوم وكيلًا مجانيًا هذا الصيف إذا لم يتفق على عقد جديد في آنفيلد، وارتبط الهولندي ارتباطًا وثيقًا بابن موطنه رونالد كومان في برشلونة، ولكن تفيد تقارير ESPN أنه يمكن أن ينتقل إلى باريس سان جيرمان، الذي لا يمانع في إضافة لاعب خط وسط من عيار ثقيل بدون كلفة.

"إذا جاء ميسي للدوري الأمريكي فسأقبل قدميه"!

تحدث المهاجم فرانكو جارا من إف سي دالاس إلى 90 min، عن احتمال قدوم ليونيل ميسي إلى الدوري الأمريكي، وقال "إذا جاء ميسي للعب في الدوري الأمريكي، فسأقبل قدميه، سيكون الأمر جنونيًا."

يقال إن ميسي يفكر في مغادرة برشلونة هذا الصيف، ولكن من الواضح أن الانتقال إلى الولايات المتحدة غير واقعي، حيث من المرجح أن تكون وجهة الانتقال هي إنجلترا أو فرنسا.

فضيحة جديدة لإدارة بارتوميو في صفقة فاشلة

يبدو وأن الفضائح ستظل تلازم إدارة جوسيب ماريا بارتوميو في برشلونة لفترة طويلة، وهذه المرة بعد الكشف عن عمولة ضخمة دُفعِّت من أجل التعاقد مع مالكوم، أحد الصفقات الفاشلة في السنوات الأخيرة للعملاق الكتالوني.

التكلفة المُعلنة للصفقة هي 41 مليون يورو، لكن بحسب "كادينا سير" فإن إدارة بارتوميو قد وكّلت جوسيب ماريا مينجويلا للتفاوض حول مالكوم، ثم قامت بمنحه عشرة ملايين يورو لإنهائه الصفقة لصالح برشلونة.

برشلونة قد يصطدم مع إيفرتون من أجل مدافع نورويتش!

إيفرتون مستعد لخوض الصراع مع مانشستر يونايتد وبرشلونة للتوقيع مع المدافع ماكس أرونز بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني (49.5 مليون دولار) ، وفقًا لقناة سكاي سبورتس.

وقد تم رفض عرض من برشلونة الشهر الماضي لشراء النجم الشاب البالغ 21 عامًا، والذي يقوم روما أيضًا بتعقبه.

نورويتش سيتي استسلم بالفعل لخسارة اللاعب في المستقبل القريب، والآن يبحث ببساطة عن جني أقصى قدر من الأموال.