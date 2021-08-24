أخبار برشلونة: عودة فاتي وبوسكيتس يخفض راتبه

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 24 أغسطس 2021:

تلقى نادي برشلونة، أنباء سارة في مران الفريق اليوم، عندما شارك موهبة الفريق أنسو فاتي في جزء من التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة الطويلة التي لحقت به في الموسم الماضي.

ويغيب فاتي عن الملاعب منذ حوالي 8 أشهر بعد إصابته في الركبة الموسم الماضي، ووصل إلى المرحلة الأخيرة من التعافي بعد مشاركته في أجزاء من مران اليوم، ومن المتوقع عودته للملاعب عقب فترة التوقف الدولي القادمة.

أشارت تقارير صحفية، إلى موافقة سيرجيو بوسكيتس، لاعب برشلونة على تخفيض راتبه مع برشلونة، خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكره TV3، فإن بوسكيتس وافق على تخفيض راتبه بنسبة 25%، مع تأجيل 60% من الراتب إلى عام 2023، وتبقى فقط بعض التفاصيل البسيطة قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

أشارت تقارير صحفية، إلى أن خزائن برشلونة، قد تنتعش خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، في حال رحيل مارك كوكوريا، لاعب خيتافي للدوري الإنجليزي خلال الفترة المقبلة.

وبحسب ما ذكرته إذاعة كوبي، فإن كوكوريا مطلوب من نادي برايتون الإنجليزي، وفي حال دفع الشرط الجزائي في عقده والبالغ 18 مليون يورو، سيحصل برشلونة على 10% منه ويبلغ 1.8 مليون يورو.

أكدت تقارير صحفية أن إدارة برشلونة، غاضبة من تصرفات صامويل أومتيتي مدافع الفريق، والذي رفض عروض رحيله خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، وتصميمه على إكمال عقده مع الفريق.

وبحسب ما نشرته صحيفة سبورت، فإن إدارة الفريق الكتالوني، أبلغت المدافع الفرنسي غضبها، ولن تقبل موقفه وستعمل على رحيله ولن تقف مكتوفة الأيدي بشأن وضعه.

أكدت تقارير صحفية، أن هناك أربعة أندية إيطالية، تتنافس على التعاقد مع ميراليم بيانيتش، لاعب برشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن كل من يوفنتوس، روما، نابولي، وفيورنتينا، يتنافسون على التعاقد مع اللاعب البوسني، وسيحدد بيانيتش موقفه ووجهته خلال الفترة القادمة قبل نهاية فترة الانتقالات الصيفية الأسبوع المقبل.