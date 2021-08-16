أخبار برشلونة: صفقة تبادلية مع يوفنتوس، وكوتينيو في آرسنال

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021 ، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

بدأ برشلونة التحرك في صيف 2021 لأجل إعادة بناء الفريق وتجديد الدماء بعد تحقيق لقب واحد فقط هو كأس ملك إسبانيا في آخر موسمين.

أولوية إدارة برشلونة بقيادة جوان لابورتا هي تجديد عقد ليونيل ميسي وجلب صفقات متاحة بالمجان نظرًا للأزمة المالية التي يعاني منها النادي الكتالوني.

وجاءت صفقة سيرخيو أجويرو من مانشستر سيتي المجانية كأول صفقات برشلونة في سوق الانتقالات 2021 لكن من المتوقع المزيد من القادمين والراحلين خلال الفترة المقبلة.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 15 أغسطس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

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أخبار برشلونة اليوم الإثنين 16 أغسطس 2021:

كشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ برشلونة قادر على جلب صفقات جديدة وتعزيز الفريق في سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت أنّ الشرط الوحيد هو التخلي عن عدد من اللاعبين ويدرس برشلونة بيع فيليبي كوتينيو وصامويل أومتيتي وميراليم بيانيتش وكذلك مارتين برايثوايت ليتمكن من جلب صفقات جديدة.

أكدت صحيفة "سبورت" الإسبانية أنّ آرسنال موافق على بيع بيير إيميريك أوباميانج إلى صفوف برشلونة مقابل الحصول على 3 لاعبين.

ويعتزم الجانرز التعاقد مع فيليبي كوتينيو وكليمون لونجليه وكذلك حارس المرمى نيتو خلال الصيف الجاري.

أكدت صحيفة "ميرور" أنّ آرسنال كان يرغب في التعاقد مع فيليبي كوتينيو منذ بداية الصيف لكنّه كان بانتظار التأكد من سلامة اللاعب البدنية.

وخضع اللاعب لفحص طبي للتأكد من سلامته من إصابة الركبة وتأكد أنّ اللاعب بحالة بدنية جيدة وهو ما قد يدفع المدفعجية لتقديم عرض نهائي لجلب النجم البرازيلي من برشلونة

كشفت تقارير إسبانية أنّ روما يطلب التعاقد مع مدافع برشلونة كليمون لونجليه خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وأوضحت أنّ جوزيه مورينيو يرى أنّ اللاعب قادرًا على تقديم الكثير مع روما في ظل خروجه من حسابات رونالد كومان.

أوضحت تقارير "توتو ميركاتو ويب" أنّ برشلونة يحاول جلب ديان كولوشيفسكي من يوفنتوس في صفقة تبادلية مع عثمان ديمبيلي.

ويحاول برشلونة التخلص من سقف الرواتب المرتفع بعد الإعلان عن ديون تصل إلى 1.5 مليار يورو.