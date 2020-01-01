شتيجن: لا أفهم في كرة القدم وأزمة كورونا تعلمنا الكثير

تير شتيجن حارس مرمى برشلونة يكشف عن عدم معرفته بكرة القدم بشكل جيد ويتحدث عن فيروس كورونا.

كشف مارك أندريه تير شتيجن حارس مرمى فريق برشلونة أنه لا يفهم كثيرًا في كرة القدم وتعقيداتها، وأنه لا يعرف أسماء كل اللاعبين حتى في الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها شتيجن لصالح صحيفة "الباييس" وتطرق خلالها للحديث عن أزمة تفشي فيروس كورونا بالفترة الماضية.

وقال شتيجن: "الجميع يضحك عندما أقول أنني لا أفهم الكثير في كرة القدم، أنا لا أشاهد مباريات عديدة وعندما أفعل ذلك يكون لمشاهدة أصدقائي، أحيانًا يتم سؤالي حول اسم أحد اللاعبين ولا أعرفه".

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وأضاف: "في الليجا على سبيل المثال لا أعرف العديد من الأسماء، لكن عندما يعطوني مقطع فيديو للاعب بعينه أجد نفسي أعرفه جيدًا".

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وأردف: "أتذكرهم بشكل أفضل عندما أراهم في الملعب وأدرك وقتها كيف يلعب كل لاعب منهم وكيف يقف وكيف يسدد الكرة، الأمر غريب بعض الشيء لكنه يحدث معي".

وأكمل عن فيروس كورونا: "يمكننا أن ننظر لتلك الفترة نظرة سلبية لأننا لا نستطيع مغادرة منازلنا لكن أنا لا أراها بذلك الشكل، كل هذا يجعلنا نقدر العديد من الأمور التي كانت لدينا وكنا نظن أنها لا يكمن الاستغناء عنها".

وأنهى تصريحاته: "بشأن العمل فنحن نتواصل كل يوم مع المدربين حتى نبقى في أفضل حال، بالرغم من أن موعد عودتنا غير معروف بعد".

جدير بالذكر أن رابطة الليجا والاتحاد الإسباني كانا قد أعلنا الأسبوع الماضي عن تعليق كافة مسابقات كرة القدم لأجل غير مسمى بعدما كان من المقرر عودة النشاط في بداية أبريل.