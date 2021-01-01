أخبار برشلونة: انسحاب من صفقة تراوري وخطة لابورتا لبقاء ميسي

تعرف على أخبار نادي برشلونة اليوم الأحد 7 مارس 2021، وكيف يجهز البلوجرانا في سوق الانتقالات للموسم الجديد وما هي آخر أخباره في الميركاتو؟

لا يزال حلم التتويج بدوري أبطال أوروبا يُراود برشلونة ، وعلى الرغم من اكتظاظ الفريق بالأسماء اللامعة والتي يتصدرها ليونيل ميسي ، لكن فشل الفريق آخر موسمين أوروبيًا بصورة قد تكون الأسوأ في تاريخ البلوجرانا.

ولم تتوقف المشاكل حتى بعد رحيل إدارة جوسيب ماريا بارتوميو، والتي كانت تدعم الفريق باللاعبين من أصحاب المستوى الرفيع، ولعل صفقة أنطوان جريزمان كانت من أهم صفقات الميركاتو السابق.

وتحاول الإدارة المؤقتة حاليًا العمل خلال سوق الانتقالات بجد، حيثُ يحتاج الفريق إلى العديد من الصفقات التي تساعد الفريق أكثر، وما أضاف أزمة للكتلان هو غموض مستقبل ليونيل ميسي داخل جدران النادي.

وفي هذا التقرير سنستعرض معكم أخبار برشلونة في سوق الانتقالات اليوم الأحد 7 مارس 2021، وما هي اهتمامات العملاق الكتالوني في الميركاتو؟

أخبار انتقالات الأندية الأوروبية اليوم

أخبار برشلونة اليوم الأحد 7 مارس 2021:

برشلونة يصرف النظر عن صفقة تراوري

بحسب صحيفة موندو ديبورتيفو، فإن الموارد المالية المحدودة لبرشلونة تعني أنه لا يمكنهم تحمل نفقات مهاجم ولفرهامبتون أداما تراوري.

أشارت تقارير سابقة أن البلوجرانا مستعد لمنافسة مانشستر سيتي على المهاجم الذي بدأ مسيرته الكروية في كامب نو.

ومع ذلك ، فقد تضررت الموارد المالية للعمالقة الكاتالان بسبب فيروس كورونا، مما يعني أنه من المحتمل أن يكون انتقالاتهم محدودة هذا الصيف.

مانشستر يونايتد يدخل الصراع على نجم وسط ملعب برشلونة!

كشف تقارير صحفية إنجليزية اليوم عن رغبة نادي مانشستر يونايتد في الحصول على خدمات اللاعب إلياكس موريبا من صفوف برشلونة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل"، والتي أكدت أن اللاعب لفت أنظار الجميع في مانشستر يونايتد في الفترة الماضية.

وأكدت الصحيفة أن النادي الإنجليزي ليس الوحيد الذي يسعى للحصول على خدمات اللاعب الشاب، حيث يريده نادي لايبزيج الألماني أيضًا.

لابورتا يتسلح بـ"أجويرو" للإبقاء على ميسي في برشلونة!

سيحاول جوان لابورتا أن يجلب سيرخيو أجويرو، مهاجم مانشستر سيتي، إلى برشلونة في صفقة انتقال حر الصيف المقبل سعيًا منه في إقناع ليونيل ميسي بالاستمرار في كامب نو.

وبحسب ما أوردته صحيفة سبورت نقلًا عن صحيفة ديلي ميل البريطانية، فإن فريق لابورتا وضع أجويرو كخيار أول لدعم مركز المهاجم الصريح في الصيف المقبل خصوصًا وأن الصفقة ستكون مجانية.

العلاقة الوطيدة التي تربط أجويرو بميسي منذ أن كانا سويًا في منتخب الأرجنتين للناشئين من شأنها أن تُشجع البرغوث على الاستمرار في كامب نو، لا سيما وبعد فقدانه صديقه المقرب لويس سواريز في الصيف الماضي برحيله إلى أتلتيكو مدريد

آرسنال يستسلم لرحيل بيليرين

تفيد تقارير بأن آرسنال قرر أن يبيع الظهير هيكتور بيليرين، وقال الصحفي فابريزيو رومانو أنهم يفكرون في مدافع برايتون تاريك لامبتي كبديل له.

ارتبط بيليرين بالعودة إلى برشلونة الذي بدأ منها مسيرته في الأكاديمية، لكن في ظل الأزمة المالية وتدخل باريس سان جيرمان في مفاوضات لضم اللاعب، صعبت الأمور على البلوجرانا.

ديكو يرشح موهبة ليفركوزن الدفاعية للانتقال إلى برشلونة

قام ديكو وكيل اللاعبين الحالي ونجم برشلونة السابق، بترشيح إدموند تابسوبا لاعب ليفركوزن الألماني، للانتقال إلى النادي الكتالوني الصيف القادم.

صحيفة "سبورت" الإسبانية، أكدت أن ديكو قرر استغلال علاقاته في برشلونة، من أجل وضع فكرة التعاقد مع تابسوبا على طاولة مختلف المرشحين لرئاسة النادي.