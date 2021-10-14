أخبار الهلال اليوم | فرصة لمبلغ كبير .. واستعادة ثلاثي مصاب

نُقدم لكم أبرز أخبار الهلال اليوم 14 أكتوبر 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الهلال السعودي اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، والمتعلقة بأخبار سوق الانتقالات الخاص به واستعداداته للموسم الجديد من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين.

الهلال والنصر أمام فرصة لحصد مبلغ كبير

أكدت صحيفة "الاقتصادية" السعودية، على أن ناديي الهلال والنصر أمام فرصة لحصد مبلغ 6.75 مليون ريال سعودي، وذلك في حالة التأهل إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن الهلال والنصر سيحصلان على المبلغ، حال الفوز على برسبوليس الإيراني والوحدة الإماراتي في ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

الهلال يستعيد ثلاثي مصاب أمام برسبوليس

أعلن نادي الهلال، عن جاهزية الثلاثي سالم الدوسري محمد البريك والبرازيلي ماتيوس بيريرا لمواجهة برسبوليس الإيراني مساء يوم السبت المقبل، في ربع نهائي البطولة القارية.

وشهدت تدريبات الهلال الجماعية مشاركة الثلاثي، خلال المناورة الفنية التي أجراها الجهاز الفني بقيادة البرتغالي ليوناردو جارديم.

ربع مليار ريال في طريقهم للهلال والنصر والأهلي والاتحاد

كشف الإعلامي الرياضي وليد الفراج، عن مفاجأة سعيدة تنتظر أندية الهلال والنصر والأهلي والاتحاد خلال الأيام القليلة القادمة، بدعمهم ماليًا بشكل كبير." اقرأ التفاصيل "

لاعب الهلال السابق: جارديم يمتلك خبرة كبيرة ويحتاج للوقت

أكد سعد مبارك، لاعب نادي الهلال السابق، على أن وضع نادي الهلال مطئمن هذا الموسم، مشيرًا إلى أنه مازال منافسًا قويًا على جميع البطولات التي يشارك فيها.

مبارك قال خلال تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "البرتغالي ليوناردو جارديم، يمتلك خبرة كبيرة ويحتاج الوقت حتى ينضج الفريق بشكل فني رفيع معه".