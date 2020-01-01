إصابات جديدة في النصر بفيروس كورونا قبل مواجهة القادسية

الأمور تزداد سوءًا..

واصل فيروس كورونا مداهمته لصفوف النصر، وهذه المرة بالإعلان عن إصابة 4 أعضاء من فريق العالمي بالوباء وغيابهم عن مباراة القادسية القادمة.

النصر سبق وأن أعلن منذ ساعات قليلة عن وجود 14 مصابًا بكورونا في الفريق منهم 8 لاعبين والبقية من الجهاز الفني والطبي وعلى رأسهم المدرب روي فيتوريا.

الجديد هو إصابة الثنائي بيتروس وكيم جين سو بكورونا، ليتأكد انضمامهما إلى عبد الرزاق حمد الله، مارتينيز، خالد الغنام، عبد الفتاح عسيري، يحيى الشهري، عبد الله الخيبري، وليد عبد الله، عبد العزيز الدوسري وغيابهم أمام القادسية.

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هذا إلى جانب إصابة الثنائي أورلاندو تيكسيرا، مساعد روي فيتوريا وكذلك لويس ميجيل بكورونا، ليتأكد أيضًا عدم تواجدهما على دكة البدلاء لحين شفائهم التام.

بهذا، سيضطر النصر إلى المشاركة تقريبًا بفريق من الشباب أمام القادسية، في تشكيل على الأرجح سيكون قريبًا من تشكيل الفريق في المباراة الماضية أمام الشباب والتي هُزم فيها بهدفين لهدف.

ويعيش النصر حالة سيئة جدًا هذا الموسم على الصعيد المحلي، فلم يتمكن العالمي من الفوز في أي مباراة بالدوري بعد مرور ثلاث جولات ليتذيل الترتيب في صدمة كبيرة لنفس الفريق الذي وصل لنصف نهائي دوري أبطال آسيا منذ أسابيع قليلة.

الجدير بالذكر أن الصحف الرومانية أشارت إلى اقتراب دان بيتريسكو من خلافة فيتوريا في تدريب النصر خلال الأسابيع القليلة المقبلة بعدما فتحت إدارة العالمي خط المفاوضات معه في الساعات القليلة الماضية.