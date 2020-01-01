أخبار النصر اليوم | حمدالله يُقلد احتفال الغنام، ولا مفاوضات مع هدف الهلال

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 14 نوفمبر

جول النسخة العربية يُقدم لكم أبرز أخبار اليوم 14 نوفمبر الخاصة بنادي النصرالسعودي ، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و كأس خادم الحرمين الشريفين .

حمدالله يُقلد احتفال الغنام بالأهداف

نشر حساب النصر الرسمي على تويتر مقطع فيديو يُظهر هدافه عبد الرزاق حمدالله وهو يُقلد احتفال النجم الشاب خالد الغنام بأحد أهدافه.

النصر ينفي مفاوضة هدف الهلال

نقل موقع إرم نيوز عن أحد المصادر الخاصة في النصر نفيه وجود أي مفاوضات مع البرازيلي أليكس تيشيرا لاعب سونينج الصيني، وقد أكد المصدر أن معلوماتهم تؤكد توصل اللاعب لاتفاق مع الهلال للانضمام له مجانًا في سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وأوضح أن الصحف الصينية تستغل اسم النادي لرفع أسعار اللاعبين.

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رينارد: أيمن يحيى قد يُصبح سالم جديد

أشاد هيرفي رينارد المدير الفني للمنتخب السعودي كثيرًا بلاعب النصر الشاب أيمن يحيى، موضحًا أنه قد يُصبح نجمًا مميزًا مثل لاعب الهلال سالم الدوسري.

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وأكد المدرب الفرنسي أنه يُتابع اللاعب ومعجب كثيرًا بقدراته وشخصيته على الملعب.

شركة الوسائل تُطور المنطقة المحيطة بملعب جامعة الملك سعود

أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن شركة الوسائل الملكة لحق استئجار واستثمار ملعب جامعة الملك سعود قررت تطوير المنطقة المحيطة بالملعب والتي تضم العديد من المحال التجارية.