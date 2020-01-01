أخبار النصر اليوم | طلب فيتوريا، وتفاصيل العرض المقدم لعبد الفتاح عسيري

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 29 يونيو

ورغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار النصر مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الإثنين 29 يونيو 2020 ...

فيتوريا يطلب 5 مباريات ودية قبل انطلاق الدوري السعودي

كشفت صحيفة الرياضية السعودية عن طلب روي فيتوريا من إدارة النصر توفير خمس مباريات ودية لإعداد الفريق جيدًا قبل انطلاق الدوري السعودي في الرابع من أغسطس القادم.

النصر يُجري مرانه الأول بعد التوقف بسبب أزمة فيروس كورونا

أجرى النصر مساء أمس الأحد مرانه الأول عقب عودة النشاط الرياضي استعدادًا لاستئناف الدوري السعودي في الرابع من أغسطس القادم، وقد تضمن المران الذي قاده المدرب روي فيتوريا الجري حول الملعب وتدريبات بدنية وتكتيكية.

وقد أفادت صحيفة الرياضية السعودية أن المدرب البرتغالي فرض على اللاعبين إجراء حصتين تدريبيتين يوميًا وبدءًا من اليوم الإثنين، على أن يُقسم اللاعبون خلال كل حصة إلى مجموعتين لضمان التباعد والتركيز فنيًا مع كل لاعب.

وكيل فيتوريا يكشف مصيره النهائي مع النصر السعودي

كشف البرتغالي محمد أفزل، وكيل أعمال مواطنه روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، عن مصير الأخير مع العالمي، في ظل انتهاء عقده بنهاية الموسم الحالي. التفاصيل هنا

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