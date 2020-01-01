أخبار النصر اليوم | حمدالله يقترب من الـ100، والسعي خلف نجم إنتر السابق

أبرز أخبار النصر السعودي ليوم 23 أغسطس

تتواصل استعدادات الأندية السعودية لاستئناف الموسم الجاري ببطولاته المختلفة، وعلى رأسها دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، والذي توقف منذ مارس الماضي بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19)، وعاد من جديد مطلع أغسطس الجاري.

وتتصدر استعدادات النصر وتدريباته للموسم الجديد بقيادة مدربه روي فيتوريا وكذلك خططه للموسم القادم وتحركاته في سوق الانتقالات الصيفي (ميركاتو صيف 2020) أخبار النادي في الصحف والمواقع الإخبارية المختلفة.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار النصر السعودي ليوم الأحد 23 أغسطس 2020 ...

المزيد من الفرق

النصر يسعى لضم نجم إنتر وفيورنتينا السابق

أفادت مصادر صحفية تركية أن نادي النصر يرغب بالتعاقد مع آدم ليايتش نجم بشكتاش التركي لخلافة البرازيلي جوليانو الذي يبدو أنه يخوض موسمه الأخير مع الفريق، خاصة بعدما تقدم ضده بشكوى في الاتحاد الدولي للحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأضافت الصحف أن النادي التركي لا يُمانع بيع نجمه الصربي لكن بشرط الحصول على عرض جيد من الناحية المالية، وقد سبق لليايتش أن لعب لعدة أندية أبرزها فيورنتينا وروما وإنتر.

أمران ينقصان ملعب النصر لاحتضان مباريات الفريق

فحصت اللجنة الفنية المشغلة لمنشآت الملاعب التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم ورابطة دوري المحترفين ملعب الأمير عبد الرحمن بن سعود بنادي النصر بناءً على طلب إدارة النادي، تمهيدًا لإقامة مباريات الفريق عليه على غرار ما فعله نادي الشباب الذي أصبح يلعب على ملعب الأمير خالد بن سلطان.

وأوضحت اللجنة للنصر أن الملعب ينقصه أمرين لنيل الموافقة على احتضان المباريات، وهما تركيب شاشة رئيسية "ساعة" لعرض الوقت والنتيجة، وتوفير غرفة خاصة لتقنية الفيديو تتوفر فيها كافة المتطلبات لتشغيل التقنية من إمدادات كهربائية وغيرها.

وأشارت اللجنة إلى أن إدارة النصر أكملت بقية الشروط التشغيلية للملعب، مثل تجهيز غرف الملابس للاعبين والحكام، وكذلك غرف الأطباء، بجانب تطبيق الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا، والأهم بالطبع جاهزية الملعب الرئيسي للنادي من زراعة وصيانة.

اجتماع حاسم بين الأندية السعودية والاتحاد الآسيوي للحديث حول دوري أبطال آسيا

وافق الاتحاد الآسيوي على الاجتماع بممثلي أندية الهلال والنصر والأهلي والتعاون عن بُعد للحديث عن عدة أمور قبل التوجه إلى قطر لاستكمال الموسم الجاري من دوري أبطال آسيا، وأفادت صحيفة الرياضية السعودية أن هذا الاجتماع سيجري اليوم الأحد.

وترغب الأندية السعودية في مناقشة عدة ملفات أبرزها الجوانب المالية الخاصة بالبطولة وكذلك إجبارهم على السكن جميعًا في فندق واحد ورفضهم للأمر.

حمدالله يقترب من الـ100 هدف مع النصر

بات عبد الرزاق حمدالله نجم وهداف النصر قريبًا من المساهمة بشكل مباشر في 100 هدف مع فريقه الذي انضم إليه بدءًا من الموسم الماضي.

النجم المغربي نجح في إحراز 83 هدفًا مع النصر آخرهم الهاتريك ضد التعاون في الجولة الأخيرة من الدوري السعودي، وقد صنع لزملائه 16 هدفًا، مما يجعله على بُعد هدف واحد من الـ100.