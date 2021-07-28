أخبار الدوري السعودي: تفاصيل جديدة في سباق الهلال مع بيريرا والمحمدي على رادار الأهلي

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الأربعاء 28 يوليو 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفير بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم:

علمت مصادر موقع جول، أن هناك تطورات جديدة في مفاوضات الهلال مع ماتيوس بيريرا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

علم "جول" من مصادره، أن نادي الهلال تحرك رضم بيريرا بناء على رغبة البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني للزعيم، حيث قدم مسؤولي النادي السعودي عرضًا بقيمة 15 مليون يورو.

أشارت تقارير صحفية، إلى عرض أحد الشخصيات الهلالية القوية، لاعب الهلال هتان باهبري على نادي الاتحاد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب الإعلامي فلاح القحطاني، فإن أحد الشخصيات عرض باهبري على العميد، في ظل خروج اللاعب من حسابات الموج الأزرق، ويشترط الهلال أن تكون الصفقة بيع نهائي وليس إعارة للموافقة على رحيل اللاعب.

انتصر نادي الشباب السعودي في قضيته ضد الجزائري جمال بلعمري؛ مدافع الفريق السابق ونادي قطر القطري الحالي، وحصل على حكم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" ضده.

ووفقًا لصحيفة "الجزيرة" السعودية فإن الاتحاد الدولي أصدر قرارًا، بتغريم اللاعب مليون ومائتي ألف دولار، بالإضافة إلى فوائد التأخير، تُدفع للشباب خلال 45 يومًا من صدور القرار.

كشفت تقارير صحفية، عن دخول احمد المحمدي، لاعب أستون فيلا السابق، على رادار الأهلي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وانتهى عقد المحمدي مع الفريق الإنجليزي، بنهاية الموسم الماضي وتريد إدارة الراقي تدعيم صفوفها بالتعاقد معه في صفقة انتقال حر.

أعلن نادي الفيحاء، تعاقده مع الحارس الصربي، فلاديمير ستويكوفيتش، على سبيل الإعارة قادمًا من نادي بارتيزان.

ووقع الحارس المخضرم عقده مع الفيحاء، في معسكر الفريق المقام حاليًا في صربيا بحضور عبد الله أبانمي رئيس النادي.

أعلن نادي الحزم تعاقده مع المدافع البرازيلي نيريس، على سبيل الإعارة من نادي الوصل الإماراتي لمدة موسم واحد.

ووصل المدافع صاحب الـ 27 عامًا إلى المجر، للمشاركة في معسكر الحزم، قبل انطلاق الموسم الجديد.