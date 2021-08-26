أخبار الدوري السعودي اليوم: اشتعال أزمة المولد والاتحاد والنصر ينهي صفقة هامة

تعرف على أخبار الدوري السعودي اليوم الخميس 26 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021، وما هي آخر أخبار الأندية السعودية في الميركاتو؟

مع تطور الدوري السعودي في السنوات الأخيرة، وتواجده على قمة الدوريات في المنطقة العربية وآسيا، أصبح قبلة لمتابعي كرة القدم من المحيط للخليج حتى في فترات التوقف وسوق الانتقالات.

العديد من الأسماء القوية التي انضمت لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان في السنوات الأخيرة، لعل أبرزها جيوفينكو وجوميس نجمي الهلال السعودي، كذلك إيفر بانيجا وعبد الرزاق حمد الله نجمي النصر والشباب.

تعاقدات الأندية السعودية في سوق الانتقالات الصيفية 2021

قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية 2021، أشعلت الأندية السعودية الميركاتو الذي لم يبدأ بعد، حيث ضم نادي الهلال نجم بورتو السابق موسى ماريجا، وجلب نادي النصر فينسنت أبوبكر وتاليسكا، ولا تزال هناك العديد من الأسماء القوية التي ترتبط يوميًا بأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

متى يبدأ وينتهي سوق الانتقالات الصيفية 2021 في الدوري السعودي؟

وفي الأسطر التالية، نتعرف على آخر أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 26 أغسطس 2021 في سوق الانتقالات الصيفية 2021.

أخبار انتقالات الدوري السعودي اليوم الخميس 26 أغسطس 2021:

أنسيلمو يحدد وجهته المقبلة

أشارت صحيفة "اليوم" السعودية إلى أن أنسيلمو سيصل فجر الخميس، عبر الخطوط القطرية إلى المملكة العربية السعودية، من أجل تحديد وجهته النهائية.

وأضافت الصحيفة أن اللاعب البرازيلي سيصل إلى مدينة جدة، من أجل التوقيع فريق نادي الاتحاد لمدة موسم رياضي واحد، بعد الاتفاق بين جميع الأطراف على قيمة العقد ومدته.

النصر يعزز صفوفه من أتلتيكو مدريد

تحدثت تقارير في الصحافة السعودية عن تعاقد النصر مع الطبيب الخاص بأتلتيكو مدريد دافيد ماركيز ليكون المشرف على القطاع الطبي في النادي العاصمي.

ويملك ماركيز سجلاً طويلاً في الملاعب، إذ كان المشرف الطبي على نهائي دوري أبطال أوروبا بين ليفربول وتوتنهام في 2019 بالعاصمة مدريد.

الكشف عن حقيقة رغبة الهلال في الاستغناء عن جوميس

أشارت صحيفة "الرياض" السعودية إلى أن كل ما يتردد حول الاستغناء عن المحترف جوميس مهاجم الهلال، والتوقيع مع حارس دولي بدلًا عنه غير صحيح.

وأضافت الصحيفة أن النجم الفرنسي بافيتمبي جوميس سيستمر مع الزعيم حتى نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل، ولا نية لرحيله خلال الوقت الحالي.

المولد يعلن رغبته في الرحيل عن الاتحاد

كشفت تقارير صحفية عن اشتعال الأزمة بين فهد المولد وإدارة نادي الاتحاد خلال الساعات الماضية، في ظل الغضب العارم ضد اللاعب منذ نهائي كأس محمد السادس للأندية العربية الأبطال.

أشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن فهد المولد أبدى لإدارة الاتحاد رغبته في الرحيل عن صفوف العميد خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إدارة الاتحاد برئاسة أنمار الحائلي وافقت على طلب فهد المولد بشكل مبدئي، في إشارة إلى إمكانية رحيل اللاعب خلال الأيام القليلة القادمة، وقبل غلق فترة الانتقالات.

الأهلي يطالب بالفوز أمام ضمك

أشارت صحيفة "عكاظ" السعودية إلى أن إدارة النادي الأهلي قدمت احتجاجًا رسميًا إلى اتحاد الكرة السعودي، ضد هدف فريق ضمك، مطالبة بالحصول على نقاط المباراة كاملة.

وأضافت الصحيفة السعودية، أن إدارة الأهلي تقدمت باحتجاج رسمي، بسبب وجود خطأ قانوني قبل تسجيل فريق ضمك لهدف التعادل، وبالتالي أصبح الهدف غير صحيح.

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