أخبار الانتقالات: مبابي مطلوب في الريال وبرشلونة يتحرك من أجل نيمار

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الجمعة 3 أبريل 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو الصيف 2020؟

انتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديش في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الجمعة 3 أبريل 2020.

أخبار انتقالات اليوم الجمعة 3 أبريل 2020:​

الصراع على هالاند يتأجل لميركاتو يناير 2021

بحسب صحيفة آس الإسبانية فإن ريال مدريد لن يتحرك من أجل ضم إيرلينج هالاند من بوروسيا دورتموند في سوق الانتقالات الصيفية القادمة، وأنه لن يتقدم بأي عروض من أجله قبل ميركاتو الشتاء القادم.

ولا يعد الريال هو الفريق الوحيد المهتم بالمهاجم الشاب، فهناك تربص من مانشستر يونايتد بأي تحرك من العاصمة الإسبانية لتواجد اللاعب على قائمة المطلوبين لديه.

وانضم هالاند لبوروسيا دورتموند في سوق انتقالات يناير الماضي، ويتواجد في عقده مع الأصفر والأسود شرطًا جزائيًا مقدرًا بـ75 مليون يورو.

باريس سان جيرمان يرفض مبادلة نيمار بجريزمان

بالرغم من تفشي فيروس كورونا في أوروبا وتوقف النشاط الرياضي في القارة العجوز، مازال برشلونة يرغب في ضم نيمار مهما كلفه الأمر، وبدأ بالتحرك بالفعل.

هذا ما ادعته صحيفة سبورت الكتالونية، حيث نشرت تقارير تشير إلى أن البلاوجرانا تقدم بعرضٍ لباريس سان جيرمان من أجل ضم البرازيلي مقابل التخلي عن أنطوان جريزمان، لكن العاصمي الفرنسي رفض العرض.

فيروس كورونا يعرقل مفاوضات التجديد لشتيجن

بحسب تقارير إسبانية فإن مفاوضات تجديد عقد تير شتيجن مع برشلونة مستمرة رغم جائحة فيروس كورونا.

أشارت صحيفة سبورت إلى أن الحارس الألماني يرغب في مضاعفة راتبه في الكامب نو، حيث يعتبر نفسه واحدًا من أهم عناصر الفريق.

لكن البلاوجرانا يرغب في تقليص الرواتب بسبب توقف النشاط بعد انتشار الكورونا في إسبانيا وأوروبا بشكلٍ عام، وبالرغم من اجتماع وكيل أعماله مع مسؤولي الكتلان 5 مرات، إلا أن تير شتيجن لم يوافق حتى الآن.

يوفنتوس يرغب في مبادلة كوستا بجيسوس

قالت صحيفة كالتشيو ميركاتو أن يوفنتوس يرغب في استخدام دوجلاس كوستا في صفقة ضم جوان جيسوس من مانشستر سيتي في سوق انتقالات الصيف القادم.

ويرغب البيانكونيري في ضم مهاجم شاب للفريق لمعاونة رونالدو وهيجواين، وذلك لاقترابهما من الاعتزال أو الرحيل لتقدم العمر.

وسبق لكوستا العمل مع جوارديولا في بايرن ميونخ، وهذه ليست المرة الأولى التي يرتبط اسمه بالسيتي.

ريال مدريد مازال مهتمًا برويز

قال وكيل اللاعبين ألفارو توريس أن ريال مدريد مهتم بضم متوسط ميدان نابولي فابيان رويز في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وصرح توريس لراديو كانال سور: "من الواضح أن هناك العديد من الأندية الهامة التي طلبت اللاعب، وذلك بعد أن قضى 3 مواسم في المستوى العالي".

وأضاف: "نعم هذه حقيقة أن الريال مهتم بضمه، وقد أبلغنا إدارة نابولي بذلك، لكن في الوقت الحالي يجب أن يفكر مع فريقه".

واستطرد: "سنرى في الصيف. إنه متوسط الميدان الذي سيكون أحد علامات الحقبة".

لا تقارب بين نابولي وكافاني

قال وكيل أعمال إيدينسون كافاني أن نابولي لم يتقدم حتى الآن بعرض لضم موكله، وذلك على الرغم من التقارير التي خرجت يوم الخميس وتؤكد ذلك.

وقال والتر جوجليلمون لكالتشيو نابولي1926: "في الحقيقة، كل شيء يمكن حدوثه لاهتمام العديد من الأندية بإيدينسون".

وأضاف: "نابولي؟ حتى اللحظة لا يوجد تواصل معهم. المستقبل في أمريكا الجنوبية؟ كل شيء يمكن أن يحدث. في البرازيل هناك اهتمام من فلامنجو وبالميراس وإنترناسيونال، بالإضافة إلى بوكا جونيورز في الأرجنتين.

ميليك يعزز موقف توتنهام

بحسب فوتبول لندن فإن موقف عقد أركاديوش ميليك في نابولي يعزز موقف توتنهام.

ويقال أن المهاجم البولندي مستعد لتجاهل أي عرض لتجديد العقد من الفريق الإيطالي، وأنه يبحث عن الخروج في سوق انتقالات الصيف.

ويُعتقد أن صفقة ميليك ستكلف حوالي 40 مليون يورو، لكن عقده سينتهي بعد عام واحد فقط.

زانيتي يأمل بقاء لاوتارو مارتينيز في الإنتر

كرر خافيير زانيتي نائب رئيس الإنتر نداءه للاوتارو مارتينيز من أجل تجاهل اهتمام برشلونة بضمه في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

وصل لاوتارو لجوزيبي مياتزا في صيف 2018 من فريق راسينج، ولفت الأنظار بأدائه المميز بالرغم من قلة مشاركته في ظل تواجد ماورو إيكاردي في ذلك التوقيت.

ومع رحيل قائد الإنتر السابق في 2019 وقدوم أنطونيو كونتي واعتماده على ثنائي هجومي، قدم مارتينيز ثنائية جيدة مع روميلو لوكاكو، وسجل 16 هدفًا في 31 مباراة له مع إنتر ميلان في جميع البطولات قبل توقف موسم 2019-20 بسبب فيروس كورونا.

مبابي لايزال على رأس قائمة المطلوبين في ريال مدريد

بحسب آس الإسبانية فإن نجم باريس سان جيرمان كيليان مبابي مازال على رأس المطلوبين من قبل لريال مدريد للانضمام في سوق انتقالات الصيف القادم.

وقد رفض المهاجم الفرنسي محاولتين من الفريق العاصمي لتجديد عقده، ولم تتجدد المحاولات حتى الآن.

وسيتعين على الريال تقديم عرضًا مغريًا لمبابي إذا ما أراد ضمه في الميركاتو القادم.

برشلونة يحدد سعر راكيتيتش

بحسب ماركا فإن برشلونة يرغب في الحصول على 20 مليون يورو مقابل التخلي عن إيفان راكيتيتش في سوق انتقالات صيف 2020.

ومن أبرز الأندية الراغبة في ضم الكرواتي هو مانشستر يونايتد ، وجدير بالذكر أن عقد اللاعب مع الكتلان سينتهي في يونيو 2021.

أرتور ليس للبيع

قالت صحيفة سبورت الكتالونية أن نادي برشلونة لا يخطط لبيع متوسط الميدان أرتور في سوق انتقالات الصيف القادم.

وجاء ذلك ردًا على تقارير ادعت أن البرازيلي الدولي قد يدرج ضمن صفقة لضم أحد اللاعبين المطلوبين بقوة في الكامب نو، وقد تم تحديد اسم صفقة لاوتارو مارتينيز.

ليفربول يؤجل اهتمامه بفيرنر بسبب الكورونا

بسحب الديلي ميل فإن ليفربول أوقف اهتمامه بضم تيمو فيرنر، وذلك كجزء من إيقافه أنشطة الانتقالات في الفترة الحالية.

وكان مهاجم لايبزيج قريبًا من الانضمام لآنفيلد، وذلك بعد تقارير أشارت إلى أن عقده به شرط جزائي مقدر بـ51 جنيهًا استرلينيًا في حالة الرحيل قبل نهاية أبريل.

لكن إدارة ليفربول أوقفت جميع التحركات من أجل ضم لاعبين جدد أو تجديد عقود أو ما شابه حتى زوال أزمة فيروس كورونا.

آرسنال يرفض عرضين من روما لضم مخيتاريان

قالت إكسبريس أن آرسنال رفض عرضين من روما لضم هنريك مخيتارين بشكلٍ نهائي في سوق الانتقالات الصيفية القادمة.

ويتواجد الأرميني الدولي في الوقت الحالي في فريق العاصمة الإيطالية، ويمتلك الذئاب أحقية شراء مقدرة بـ18 مليون جنيهًا استرلينيًا، وهو المبلغ الذي يراه الجنرز قليل.