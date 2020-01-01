فيروس كورونا يمد سوق الانتقالات الصيفية حتى يناير

تقارير صحفية تؤكد أن الأندية الأوروبية تريد مد فترة الانتقالات لسبعة أشهر بسبب الظروف الاستثنائية التي تمر بها كرة القدم.

كشفت تقارير صحفية إيطالية اليوم أن الأندية الأوروبية تسعى في الوقت الحالي للحصول على إذن الاتحاد الدوري لكرة القدم بمد فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لسبعة أشهر.

جاء هذا بحسب ما ذكرت شبكة "سبورتس ميديا سيت" والتي أكدت أن أندية أوروبية عديدة قد أبدت موافقتها على الفكرة بشكل مبدأي.

وتتمحور الفكرة في الأساس حول بدء فترة الانتقالات خلال شهر يوليو كما هو معتاد لكنها لن تنتهي بنهاية أغسطس بينما بنهاية يناير.

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وتضغط تلك الأندية في الوقت الحالي على الاتحاد الدولي من أجل مناقشة الأمر في أقرب اجتماع ممكن لمنح موافقة رسمية عليه لتفعيله بشكل فوري.

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وتسعى الأندية من خلف هذا القرار للحصول على فترة أطول بالموسم المقبل تستطيع من خلالها التعامل في سوق الانتقالات لتعويض خسائرها.

ويشهد العالم في الوقت الحالي فترة استثنائية في تاريخ كرة القدم بعدما تم تعليق كل المسابقات وتأجيل بعضها للموسم المقبل بسبب تفشي فيروس كورونا.

جدير بالذكر أن الاتحاد الإنجليزي كان قد أدخل تغييرات على فترة الانتقالات الصيفية الأخيرة حيث أنهاها بشكل مبكر قبل أن يعلن عن إعادة الأمور لنصابها المعتاد مع بقية دول أوروبا وإنهاء الميركاتو بنهاية أغسطس.