أخبار الانتقالات: أوباميانج قد يرحل إلى باريس وميلان ينافس الريال على فقير

تعرف على أخبار سوق انتقالات أبرز الأندية الأوروبية اليوم الجمعة 20 مارس 2020، وما هي آخر أخبار الفرق استعدادًا لميركاتو صيف 2020؟

نتهت فترة سوق الانتقالات الشتوية دون الكثير من الصفقات الصاخبة، حيثُ كان الاعتماد الأكبر على اللاعبين الذين خرجوا من حسابات المدربين طوال النصف الأول من الموسم ويبحثون عن فرق أخرى من أجل المشاركة.

مانشستر يونايتد حاول أن يدعم الثغرات التى ظهرت خلال النصف الأول من خلال صفقتي برونو فيرنانديس في وسط الملعب للإصابات الكبيرة في هذه المنطقة بالإضافة إلى إيجالو لتعويض غياب راشفورد، وفي المقابل نجح بوروسيا دورتموند في ضم صفقتين من المتوقع أن تساعدا الفريق كثيراً خلال النصف الثاني وهما: المهاجم المتميز هالاند بالإضافة إلى إيمري تشان.

ولم تتحرك الفرق الإسبانية كثيراً في هذا الميركاتو على رأسها ريال مدريد و برشلونة باستثناء بعض اللاعبين الشباب المتألقين في الدوري البرازيلي

المزيد من الفرق

وتعتبر أهم صفقات الميركاتو الشتوي هي انتقال النجم الدنماركي إريكسين من نادي توتنهام إلى نادي الإنتر بصفقة قدرت ب 20 مليون يورو بالإضافة إلى ظهور النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش مُجدداً في الدوري الإيطالي من خلال انتقاله من الدوري الأمريكي إلى ميلان في محاولة أخيرة لإنقاذ الفريق هذا الموسم.

الجدير بالذكر أن أخبار سوق الانتقالات لم تنته مع نهاية شهر يناير بل تستمر إدارات الأندية الكبرى في إبرام الصفقات خلف الكواليس قبل بداية سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة، وذلك تجنباً للمزايدات الكبيرة التي يعتمد عليها اللاعبون لرفع قيمتهم السوقية.

وفي هذا التقرير من جول النسخة العربية سنتعرف معكم على أبرز أخبار سوق الانتقالات التي تم تداولها اليوم الجمعه 20 مارس.

أخبار انتقالات اليوم الجمعه 20 مارس 2020:​

يوفنتوس ونابولي يرغبان في نجم بايرن ميونخ

يحاول نادي يوفنتوس و نابولي الإتفاق مع نادي بايرن ميونخ للحصول على لاعب الوسط الفرنسي توليسو خلال سوق الانتقالات الصيفية المُقبلة.

يُذكر أن الفريق البافاري يرغب في رحيل اللاعب بعد كثرة الإصابات التي يُعاني منها خلال الموسمين السابقين.

باريس سان جيرمان يُنافس برشلونة على أوبامينج

دخل نادي باريس سان جيرمان في منافسة قوية مع نادي برشلونة للحصول على خدمات المهاجم الجابوني أوبامينج القريب من الرحيل عن الدوري الإنجليزي نهاية الموسم الحالي.

بطل الدوري الفرنسي يرغب في الحصول على اللاعب بعد الكثير من الأخبار حول رحيل إيكاردي في نهاية الموسم الحالي.

ميلان يعرض 40 مليون يورو على فقير

.يحاول مسئولي ميلان العمل خلف الكواليس رغم تفشي فيروس كورونا من أجل الاستعداد بشكل جيد مع الموسم القادم عند عودة المسابقات، حيثُ عرض النادي على وكلاء النجم الفرنسي نبيل فقير 40 مليون يورو نظير رحيله إلى الدوري الإيطالي

لوكاكو كان يُفضل يوفنتوس على الإنتر

أشارت بعض الصحف البلجيكية أن مهاجم منتخب بلجيكا روميلو لوكاكو كان يفضل الانتقال إلى نادي يوفنتوس بدلاً من الإنتر ، لكن عندما تحدث إليه المدرب الإيطالي كونتي كان لديه رغبة في العمل معه.

مانشستر يونايتد يرفض تقليل قيمة صفقة بوجبا

رفض مانشستر يونايتد التنازل تماماً عن قيمة صفقة النجم الفرنسي بوجبا حيثُ تم تقدير 180 مليون يورو نظير أن يرحل بوجبا في الميركاتو الصيفي القادم

ويعد نادي ريال مدريد و نادي يوفنتوس بالإضافة إلى برشلونة أبرز الأندية الراغبة في ضم اللاعب.

بن يدير على رادار برشلونة

أصبح النجم وسام بن يدير ضمن إهتمامات برشلونة خلال الميركاتو الصيفي القادم من أجل تجديد دماء الفريق بالعديد من النجوم بعد ظهور الكثير من الثغرات في الفريق خلال الموسم الحالي

تريبيير: سأعود فقط لبيرنلي

قال كيران تريبيير أنه لن يعود لإنجلترا إلا من بوابة فريقه القديم بيرنلي، وأنه يرغب في إنهاء مسيرته مع الكلاريتس.

الظهير الأيمن الإنجليزي يقضي موسمه الأول مع أتلتيكو مدريد ، وتحدث عن سعادته بالعمل تحت إمرة دييجو سيميوني.

وصرح تريبيير عن بيرنلي قائلاً: "أحب أن اعتزل كرة القدم هناك"، وأضاف: "هذا هو هدفي أن أعتزل في بيرنلي، لدي علاقة طيبة لشون دايتش".

واستطرد الإنجليزي: "أود اللعب في المستويات العالية لأطول فترة ممكنة، لكنني أعلم أن هذه اللحظة قادمة لا محالة. إذا بقيت في أتلتيكو مدريد لموسمين آخرين سأصبح في الثانية والثلاثين من العمر، وحينها لن أرحل لأي نادٍ إلا بيرنلي".

صراع بين برشلونة وريال مدريد على ساني يلوح في الأفق

قالت صحيفة بيلد أن ليروي ساني لديه عرضين من ناديين من الصف الأول في أوروبا، بالإضافة إلى بايرن ميونخ الذي ارتبط جناح مانشستر سيتي بالذهاب له منذ وقتٍ كبير.

وينتهي عرض الجناح الألماني في 2021، لكن مع اهتمام برشلونة وريال مدريد به قد يرحل قبل ذلك.

ألابا على رادار ريال مدريد وبرشلونة

بحسب بيلد، فإن دافيد ألابا يميل إلى عدم التجديد مع بايرن ميونخ ، وذلك قبل انتهاء عقده في سوق انتقالات صيف 2021.

وتشير بعض التقارير إلى أن برشلونة وريال مدريد يرغبان في ضم الظهير النمساوي، والذي قضى مع الفريق البافاري 11 موسمًا متتاليًا.

وقد يفضل الأحمر بيع ألابا في سوق انتقالات الصيف القادم، وذلك لتلافي رحيله بشكلٍ مجاني في ميركاتو صيف 2021.