أخبار الاتحاد اليوم | الاستعداد لكلاسيكو الهلال بتجريبية .. والعبود يطمئن على إصابته

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 26 مارس 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 26 مارس 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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العبود يظهر في عيادة الاتحاد والزهراني يشارك بالتدريبات

حضر عبد الرحمن العبود، جناح فريق الاتحاد إلى عيادة ناديه أمس الخميس، ثم توجه إلى مستشفى سليمان فقيه، حيث أجرى فحوصات طبية من أجل التأكد من سلامته قبل العودة إلى التدريبات.

كما شارك حازم الزهراني، الظهير الأيسر للفريق في التدريبات، بعد تعافيه من الإصابة التي جعلته يغيب عن الموسم منذ بدايته.

البلوي: إدارة الاتحاد لم تقصر ولست راضيًا عن الفريق

أكد حامد البلوي، المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، على أن إدارة النادي برئاسة أنمار الحائلي، لم تقصل في أي شيء، وتعمل على حل جميع المشاكل التي تواجه الفريق.

البلوي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "لست راضيًا بشكل تام عن فريق الاتحاد، بسبب ابتعاده عن تحقيق الألقاب الفترة الماضية، ويجب أن يكون الأول ويصبح مثالًا لجميع الأندية".

مباراة تجريبية تعد الاتحاد لكلاسيكو الهلال

قرر الجهاز الفني لفريق الاتحاد، بقيادة البرازيلي فابيو كاريلي، خوض مباراة تجريبية، استعدادًا لمواجهة الهلال ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "المدينة" السعودية إلى أن الجهاز الفني للفريق استقر على خوض مباراة ودية واحدة خلال فترة التوقف الدولي الحالي، استعدادًا لمواجهة الهلال يوم الجمعة المقبل بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري.

الاتحاد يكشف موقف جروهي من الرحيل

كشف حامد البلوي المدير التنفيذي لنادي الاتحاد، عن حقيقة اقتراب رحيل المدرب البرازيلي مارسيلو جروهي، المدير الفني للفريق.

البلوي قال خلال تصريحات تليفزيونية: "جروهي لاعب مؤثر مع الفريق داخل الملعب، ونحن حريصين على منحه شارة القيادة في غياب المغربي كريم الأحمدي، وسيستمر مع الفريق حال استمرار نظام الاستعانة بالحارس الأجنبي، خاصة وأن المتبقي في عقده هو سنة فقط".