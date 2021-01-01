أخبار الاتحاد اليوم | طاقم مغربي للكلاسيكو .. وموقف الصحفي من التدريبات

نُقدم لكم أبرز أخبار الاتحاد اليوم 8 أبريل 2021

يرصد جول النسخة العربية أبرز أخبار فريق الاتحاد السعودي اليوم 8 أبريل 2021، والمتعلقة باستعداداته وتفاصيل مبارياته في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين السعودي وكأس خادم الحرمين الشريفين، بجانب أخبار سوق الانتقالات الخاص به.

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الاتحاد يفقد المالكي في كلاسيكو الهلال

أجرى فريق نادي الاتحاد تدريباته الجماعية، وذلك تحت قيادة البرازيلي روجيرو ميكالي، حيث شهدت التدريبات غياب لاعب الوسط عبد الإله المالكي، بسبب الإصابة التي يعاني منها.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن المالكي لن يستطيع المشاركة في مباراة الاتحاد أمام الهلال، في الجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين بسبب الإصابة.

كلاسيكو الهلال والاتحاد .. المواجهة الثالثة بين كاريلي وميكالي

يواجه البرازيلي فابيو كاريلي، المدير الفني لفريق نادي الاتحاد، مواطنه روجيرو ميكالي، الذي يقود فريق نادي الهلال تدريبيًا، في المواجهة الثالثة بينهما.

كاريلي كان قد واجه ميكالي مرتين من قبل، الأولى مع كورينثيانز أمام أتلتيكو مينيرو، والثانية بين كورينثيانز الذي يقوده كاريلي، أمام بارانا تحت قيادة ميكالي، حيث فاز مدرب الاتحاد في المباراة الأولى، ومدرب الهلال رد اعتباره في الثانية.

الفحوصات الطبية تكشف موقف زياد الصحفي من العودة للتدريبات

يخضع زياد الصحفي، مدافع فريق نادي الاتحاد، لمزيد من الفحوصات الطبية على موضع إصابته، وسيتم بعدها تحديد موعد عودته للمشاركة مع الفريق خلال المباريات المقبلة ببطولة الدوري.

الصحفي كان قد تعرض للإصابة خلال تواجده مع معسكر منتخب السعودية، لتتفاقم الإصابة خلال مشاركته مع تدريبات الاتحاد.

طاقم تحكيم كلاسيكو الهلال والاتحاد

كشفت تقارير صحفية، عن طاقم التحكيم الذي سيخوض مباراة الكلاسيكو بين الهلال والاتحاد بالجولة 25 ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

وأشارت صحيفة "الجزيرة" السعودية إلى أن مباراة الهلال والاتحاد سيقودها الحكم المغربي رضوان جيد.