أخبار الاتحاد اليوم | ضياع مهاجم مانشستر سيتي وموقف الأحمدي النهائي

أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم 18 يونيو

رغم توقف النشاط الكروي في العالم بسبب إجراءات التصدي لانتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد 19) وضمنه بالطبع دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين السعودي و دوري أبطال آسيا ، إلا أن أخبار الاتحاد السعودي مازالت موجودة ونشطة في الصحف والمواقع الإخبارية، خاصة حول أفكار وخطط النادي لسوق الانتقالات الصيفي القادم وكذلك أحوال لاعبيه خلال فترة تواجدهم في منازلهم.

جول يستعرض معكم أبرز أخبار الاتحاد السعودي ليوم الخميس 18 يونيو 2020 ...

كورينثيانز يخطف مهاجم السيتي السابق من فم الاتحاد!

أحبط كورينثيانز محاولات اتحاد جدة السعودي في التعاقد مع المهاجم الدولي البرازيلي السابق لمانشستر سيتي، جو ألفيس، بعد أن أعلن النادي البرازيلي، مساء اليوم الأربعاء عن تعاقده مع اللاعب المخضرم بعقد يمتد إلى غاية صيف عام 2023.

وستكون هذه هي المرة الثالثة التي سيُدافع فيها ألفيس عن ألوان كورينثيانز، بعد أن انتقل إلى في فترتين انتقاليتين سابقتين، علماً بأنه غادر مانشستر سيتي في صيف عام 2011 منذ أن ارتدى قميصه في عام 2008 للمرة الاولى. " اقرأ التفاصيل "

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كريم الأحمدي يحسم موقفه النهائي من الاستمرار مع الاتحاد لنهاية الموسم

أكدت تقارير صحفية مُقربة من نادي الاتحاد موافقة المحترف المغربي كريم الأحمدي على التواجد رفقة العميد حتى نهاية الموسم 2019\2020.

وبحسب مصادر صحيفة "الشرق الأوسط" فأن الأحمدي وافق على الاستمرار في صفوف الاتحاد حتى نهاية الموسم الرياضي الحالي. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد الأول وتواجد الهلال والنصر .. أشهر حالات الإيقاف بالكرة السعودية بسبب المنشطات

تشهد الملاعب السعودية، العديد من حالات الإيقاف بسبب تناول المنشطات، والأمر لا يتوقف على لاعبين صغار بل هناك العديد من الحالات الصادمة والتي كان أخرها وأشهرها لاعب الاتحاد فهد المولد.

وفيما يلي نستعرض لكم أبرز لاعبي الكرة السعودية الموقوفين في السنوات الماضية من قبل لجنة مكافحة المنشطات التي تمنع المنبهات والمخدرات. " اقرأ التفاصيل "

الاتحاد يرفض عودة رودريجيز من فنربخشة التركي

رفض مسؤولي نادي الاتحاد، الموافقة على رغبة نادي فنربخشة التركي، بعودة اللاعب الرأس أخضري جاري رودريجيز إلى صفوف الفريق السعودي مرة أخرى.

رودريجيز كان قد انضم لصفوف فنربخشة مع بداية الموسم الحالي، لمدة موسمين على سبيل الإعارة، ولكنه لم يقدم المستوى المنتظر منه.

وأشارت صحيفة "فوتو سبور" التركية، إلى أن فنربخشة أصبح مضطرًا للإبقاء على رودريجيز لمدة موسم آخر، بعدما عقد مسؤولي النادي التركي جلسات مع الاتحاد، لفسخ عقده، ولكن المفاوضات فشلت.