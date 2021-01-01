أخبار إنتر اليوم | رحيل الصينيين وتعافي سانشيز

ما هو جديد النيراتزوري؟

الحديث عن إمكانية رحيل الإدارة الصينية وأجواء ما قبل مباراة كروتوني ضمن أخبار إنتر اليوم، 2 يناير 2021.

زهانج يفكر في بيع إنتر

فجرت "كورييري" مفاجأة كبرى هذا الصباح بالحديث عن تفكير ستيفين زهانج، رئيس إنتر، في بيع النادي.

المالك الصيني بالفعل باع حصة من النادي لمجموعة "Rothschild" وقد يتبع ذلك الحصة كاملة بحسب التقرير.

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ووضعت الحكومة الصينية قيوداً جديدة على الاستثمار الأجنبي للصينيين خارج البلاد، مما قد يفسر الحديث عن بيع "سونينج" لإنتر بحسب التقرير.

فالنسيا يدخل على الخط من أجل إريكسن

"لاجازيتا" أوضحت أن فالنسيا هو آخر الأندية المهتمة بالتعاقد مع كريستيان إريكسن في الأيام المقبلة.

واشار التقرير إلى أن التبادل مع لياندرو باريديس يبدو هو الحل الأساسي المنتظر من قبل إنتر لبيع اللاعب.

سانشيز جاهز للقاء كروتوني

أفادت التقارير في مختلف وسائل الإعلام الإيطالية أن أليكسيس سانشيز أصبح جاهزاً للمشاركة أمام كروتوني الأحد بالدوري.

وأوضحت التقارير أن أنطونيو كونتي في الأغلب سيعتمد تشكيلته الأساسية، وسيبقى سانشيز احتياطياً.

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ميليك في يناير؟

"توتوسبورت" قالت إن إنتر يريد ضم أركاديوش ميليك من نابولي، ولكن ليس في يناير بسبب مطالب ناديه التي تقارب 15 مليون يورو.

وأضاف التقرير أن إنتر عازم على ضم اللاعب مجاناً في الصيف المقبل بعد انتهاء عقده، ولكن ينافسه عدة أندية، آخرها مارسيليا الساعي لحسم الصفقة الآن.