أخبار إنتر اليوم | أولى صفقات الصيف وليستر يطلب إريكسن

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اقتراب الفريق من إتمام أولى صفقات الصيف المقبل واهتمام ليستر سيتي بكريستيان إريكسن ضمن أخبار إنتر اليوم، 22 يناير 2021.

ليستر مهتم بإريكسن

ذكرت "تيليجراف" أن ليستر سيتي هو آخر المهتمين بضم كريستيان إريكسن من إنتر في الميركاتو الشتوي.

في المقابل، أوضحت "ديلي ميل" أن الصفقة صعبة الإتمام بسبب راتب اللاعب المرتفع والذي يبلغ 300 ألف جنيه استرليني أسبوعياً.

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دي بول أولى الصفقات الصيفية

كشفت "توتوسبورت" أن الاتفاق قد تم بين إنتر وأودينيزي بخصوص انتقال نجم الأخير رودريجو دي بول الصيف المقبل للنيراتزوري.

الدولي الأرجنتيني لن ينضم في يناير بسبب عدم مقدرة إنتر على التخلص من كريستيان إريكسن، ولكن الاتفاق بين الناديين وشيك بخصوص يونيو.

عودة فيسينو

أفادت "كورييري" أن ماتياس فيسينو أصبح جاهزاً للمشاركة وسيتم توجيه الدعوة له في قائمة الفريق المغادرة إلى أوديني لمقابلة أودينيزي.

وأضاف التقرير أن أنطونيو كونتي سيعتمد تشكيلته المعتادة والتي لعبت أمام يوفنتوس الجولة الماضية، وسيتواجد أيضاً أليكسيس سانشيز مع الفريق بعد تعافيه من الشد العضلي.

مفاوضات لتمديد عقد باستوني

أوضح "إف سي إنتر نيوز" أن إنتر يعمل جاهداً مع وكيل أعمال مدافعه أليساندرو باستوني لتمديد عقده ورفع راتبه.

وكيل اللاعب أكد في تصريحات مع "راي" أن المفاوضات تأجلت فقط بسبب الأوضاع الصعبة بعد كورونا، ولكن مستمرة.

وأشار التقرير إلى أن الراتب قد يرتفع من 1.2 مليون يورو إلى قرابة 2.5 مليون يورو في الموسم.