أحمد موسى يسجل اسمه بحروف من نور في تاريخ النصر

المهاجم النيجري سجل هدفاً مميزاً مع النصر في مباراة اللية

فيسبوك تويتر بلال محمد

دخل المهاجم النيجيري أحمد موسى، تاريخ نادي النصر السعودي بعد مساهمته في فوز فريقه مساء اليوم على حساب الفتح في الجولة الـ 28 من الدوري السعودي للمحترفين.

وسجل موسى هدفين، ضمن خماسية العالمي في مرمى الفتح، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

وسجل موسى هدف النصر رقم 500 في تاريخ الدوري السعودي للمحترفين، ليصبح العالمي رابع فريق يصل إلى هذ الرقم بعد الهلال والأهلي.

وانضم موسى إلى النصر، مطلع الموسم الجاري قادماً من ليستر سيتي الإنجليزي، مسجلاً سبعة أهداف.

وارتفع رصيد النصر، بعد فوز اليوم إلى النقطة 64 في صدارة جدول ترتيب الدوري، في انتظار مباراة الهلال والتعاون يوم الإثنين القادم في ختام مباريات الجولة.