أحمد فتحي يطلب مهلة يومين لحسم تجديد عقده مع الأهلي

فتحي لم يحسم موقفه من التجديد حتى الآن.

عقدت لجنة التخطيط للكرة بالنادي الأهلي، اجتماعًا اليوم الإثنين، مع أحمد فتحي، الظهير الأيمن للفريق الأحمر، من أجل بحث تجديد عقده مع الفريق الأحمر، في ظل اقتراب نهايته.

وينتهي عقد أحمد فتحي مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، حيث يحق له التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة إلى القلعة الحمراء، للانتقال له في صفقة انتقال حر.

وأشار الموقع الرسمي للنادي الأهلي، إلى أن اجتماع لجنة التخطيط مع أحمد فتحي شهد حضور زكريا ناصف وخالد بيبو عضوي اللجنة، وسيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وأمير توفيق مدير التعاقدات، وذلك صباح اليوم.

المزيد من الفرق

ووفقًا لموقع الأهلي، فإن لجنة التخطيط عرضت التجديد على أحمد فتحي، بمقابل مادي يليق بخبراته، من أجل الاستمرار مع الفريق الأحمر لمدة أطول.

الاتحاد المصري: موقف الزمالك من قيد كهربا سليم وعقوبتان في انتظار اللاعب

ومن جانبه، طلب أحمد فتحي من اللجنة مهلة 48 ساعة من أجل الرد على العرض المقدم، وحسم الأمر بالتجديد خلال الأيام القادمة.

ويعد أحمد فتحي واحدًا من أهم عناصر النادي الأهلي خلال الفترة الحالية، والتي يعتمد عليها الجهاز الفني بقيادة السويسري رينيه فايلر في تشكيلته الأساسية.