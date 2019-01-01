أحمد فتحي يطلب زيادة راتبه من أجل تمديد عقده مع الأهلي

الأهلي يسعى للحصول على توقيع أحمد فتحي على عقد جديد

عبده الليثي فيسبوك تويتر

طالب أحمد فتحي، ظهير أيمن الأهلي المصري، بتعديل قيمة عقده الماديه مع النادي خلال الفترة المقبلة من أجل تمديده لفترة جديدة.

وكان الأهلي قد وضع مبلغ الـ3 ملايين جنيه كراتب سنوي عقب حصول فتحي على ما يقرب من 20 مليون جنيه من أحد داعمي النادي.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية، اليوم الثلاثاء، أن فتحي رفض التمديد بهذه القيمة المادية ويرغب في رفعها من أجل التوقيع على عقد جديد.

وأشارت التقارير أن فتحي يرغب في راتب سنوي ما يقرب من 5 ملايين جنيه من أجل تمديد عقده مع الأهلي خلال الفترة المقبلة.

تفاجىء سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالمبلغ وطالب مهلة لعرض الأمر على محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي من أجل اتخاذ القرار النهائي.

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ويسعى الأهلي في الموسم الحالي لتحقيق بطولة الدوري المصري الممتاز من أجل انقاذ الموسم الذي يظهر فيه تراجع المستوى بشكل كبير.