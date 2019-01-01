أحمد حسن: بالرغم من الفوز على الأهلي إلا أننا لم نحقق هدفنا

بيراميدز يزيد من متاعب الأهلي بهزيمة جديدة في الدوري

فيسبوك تويتر بلال محمد

أكد أحمد حسن، المشرف العام على فريق بيراميدز، أن بالرغم من فوز فريقه على الأهلي، إلا أنه لم يحقق هدفه الأكبر في بطولة الدوري حتى الآن.

وخسر الأهلي من بيراميدز بهدفين لهدف في إطار المباريات المؤجلة من الجولة الثامنة من الدوري المصري.

وقال حسن في تصريحات تلفزيونية عقبت اللقاء: "الجميع سعيد بالفوز على الأهلي، مكسب مهم بالنسبة لنا، ولكن كما ذكرت من قبل مشوار الدوري مازال طويلاً".

وواصل: "مباراة اليوم بثلاث نقاط، لا أكثر ولا أقل، الفوز مهم من الناحية المعنوية ولكن لدينا هدف أكبر وهو الاستمرار في المنافسة بشكل مستمر حتى النهاية".

وحول مشاركة عبد الله السعيد في مباراة اليوم، قال أحمد حسن: "لكل مجتهد نصيب، السعيد اجتهد داخل الملعب هو لاعب كبير تحكم في المباراة، أدائه كان مفاجأة بالنسبة للجميع".

وأردف: "كنا نريد التعاقد مع الأهلي منذ فترة، سافر وفد من النادي إلى السعودية، وبنسبة أكبر من 90%، حققنا جميع أهدافنا في فترة الانتقالات".

الجدير بالذكر ان بيراميدز، يحتل المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري برصيد 33 نقطة، وبفارق خمس نقاط عن الزمالك صاحب المركز الأول، الذي يتبقى له مباراة، أقل من بيراميدز.