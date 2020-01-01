أحمد حسام ميدو: نعم.. محمد صلاح الأفضل في تاريخ مصر

صلاح يقدم مستوى أكثر من ممتاز مع ليفربول

تحدث أحمد حسام ميدو، نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق عن ما قدمه محمد صلاح رفقة فريقه ليفربول الإنجليزي خلال المواسم الماضية.

ميدو يعد من أفضل اللاعبين المحترفين في تاريخ مصر، ولعب في أكثر نادي إنجليزي بالبريميرليج على رأسهم توتنهام هوتسبير.

وقال ميدو في تصريحات لشبكة "سي إن إن": "كلوب تعامل بشكل ذكي للغاية مع صلاح خلال الفترة الماضية بوضعه في مركز المهاجم الثاني، مستغلًامهارته وسرعته للوصول إلى المرمى وتسجيل الأهداف".

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وتابع نجم الزمالك السابق: "مصر لديها الكثير من اللاعبين عبر التاريخ، قدموا أداءًا رائعًا خلال مسيرتهم، ولكن صلاح هو الأفضل في تاريخ مصر، ليس هناك أي لاعب حقق ما حققه صلاح".

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وأردف ميدو: "ليفربول في حالة حسمه للدوري مبكرًا، أعتقد أنه سيتعرض للخسارة خلال المباريات الأخيرة بالمنافسات لأنني على ثقة في استمرارهم بدوري أبطال أوروبا".

ويسعى ليفربول لحسم لقب الدوري خلال المباريات المقبلة، حيث يتبقى له 12 نقطة خطف لقب الدوري بعد غياب لسنوات عدة.